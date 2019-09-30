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WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений
01.10.2019 15:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений,
Функция появилась в новой версии приложения для Android, которая доступна для бета-тестирования. Пока там можно настроить две позиции таймера: сообщения будут удаляться либо через пять секунд, либо через один час.
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Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений, сообщает сайт Wabetainfo, специализирующийся на новостях об обновлениях приложений. Об этом...
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