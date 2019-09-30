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WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений

01.10.2019 15:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений, сообщает сайт Wabetainfo, специализирующийся на новостях об обновлениях приложений. Об этом пишет Meduza.

WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений
Фото: thenextweb.com

Функция появилась в новой версии приложения для Android, которая доступна для бета-тестирования. Пока там можно настроить две позиции таймера: сообщения будут удаляться либо через пять секунд, либо через один час.

  • В мессенджере Telegram функция самоуничтожающихся сообщений доступна с 2017 года.
  • WhatsApp — один из наиболее популярных мессенджеров в мире. Число его пользователей превышает миллиард человек.
 
 
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Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений, сообщает сайт Wabetainfo, специализирующийся на новостях об обновлениях приложений. Об этом...
 
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