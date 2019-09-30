WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений

Источник материала: IT.Tut.by

Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений, сообщает сайт Wabetainfo, специализирующийся на новостях об обновлениях приложений. Об этом пишет Meduza.



Фото: thenextweb.com

Функция появилась в новой версии приложения для Android, которая доступна для бета-тестирования. Пока там можно настроить две позиции таймера: сообщения будут удаляться либо через пять секунд, либо через один час.

В мессенджере Telegram функция самоуничтожающихся сообщений доступна с 2017 года.

WhatsApp — один из наиболее популярных мессенджеров в мире. Число его пользователей превышает миллиард человек.