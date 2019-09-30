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Военный эксперт: Су-57 могут лишить оружия

01.10.2019 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Совместное использование истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» позволит сократить номенклатуру вооружений первого, пишет Lenta.ru, ссылаясь на слова военного эксперта Антона Лаврова в «Известиях».

Военный эксперт: Су-57 могут лишить оружия
Фото: wikipedia.org

По его мнению, большим достоинством беспилотника является «способность нести тяжелую боевую нагрузку и любые авиационные боеприпасы на тысячи километров», вследствие чего «беспилотных ведомых можно будет использовать для наращивания ударных возможностей пилотируемых самолетов» и «целеуказания друг для друга».

«При этом боевую нагрузку истребителя можно облегчить и ограничить ракетами для воздушного боя, что придаст ему возможность защитить ударный беспилотник», — замечает специалист.

Эксперт пишет, что БПЛА будут особенно полезны «для действий в опасных условиях, куда посылать человека нежелательно», например, «вскрытия развитой системы ПВО [противовоздушной обороны] противника перед входом в нее пилотируемых самолетов или разведки и поражении хорошо защищенных целей». «Группа из нескольких беспилотников, находящихся в постоянном контакте с истребителем, может эффективно контролировать намного больше воздушного и водного пространства, чем одиночный самолет», — уверен Лавров.

В сентябре было впервые опубликовано видео совместного полета Су-57 и С-70 «Охотник».

 
 
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Совместное использование истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» позволит...
 
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