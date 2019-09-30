БЕЛ отпраздновала 4-й год рождения рекордно длинным доменом

Источник материала: IT.Tut.by

В 2015 году hoster.by запустила первую в Беларуси кириллическую доменную зону. Всего за несколько лет домен .БЕЛ стал вторым по размеру кириллическим доменом в мире, уступая только российскому .РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Меньше чем за 2 недели в доменной зоне было зарегистрировано более 13 000 доменов. Пик количества регистраций наблюдался в 2016 м году. Тогда зона .БЕЛ насчитывала более 19 тыс. доменов. Несмотря на высокие показатели регистраций после запуска зоны, в 2017 году наблюдался спад. Однако мы видим, что зона снова набирает обороты», — говорит Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by и инициатор появления доменной зоны.





Сегодня в зоне .БЕЛ зарегистрировано почти 15 000 имен — это 10% от всех регистрируемых белорусских доменов. Большая часть — 47% всех регистраций — приходится на юридические лица, 39% доменов «закреплены» за физлицами, 14% — за индивидуальными предпринимателями.

География регистраций домена .БЕЛ довольно обширная. Наибольшую часть, конечно же, занимает сама Беларусь (более 90% всех регистраций), на втором и третьем месте по количеству регистраций находятся Россия и США. В Европе домен .БЕЛ в основном регистрируют международные компании. В этом случае название домена соответствует названию торговой марки или бренда.





Не обошлось в реестре без собственных «SEO-звезд» (когда в домен намеренно включаются поисковые запросы). Самый длинный кириллический домен байнета «шпатлевка-покраска-стен-проф-оборудованием.бел» зарегистрирован в мае 2019 года и состоит из 46 символов! Он на семь символов длиннее предыдущего рекордсмена «солигорский-государственный-колледж.бел».