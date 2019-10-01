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Космический Fallout и борьба с терроризмом: главные игры октября
02.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В этом месяце начинается жаркий сезон игровой индустрии: именно в октябре выходят сразу несколько ожидаемых проектов. Рассказываем про четыре из них, на которые стоит обратить внимание.
Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint
Попытка в игровой форме показать, как могут выглядеть современные войны с использованием дронов, роботов и искусственного интеллекта.
Завязка сюжета проста: на неком острове в Тихом океане расположилась технологическая компания, тесно связанная с американской оборонкой. В какой-то момент ее захватывают бойцы ЧВК «Волки» под предводительством харизматичного злодея, внешность которому подарил Джон Бернтал, звезда сериала «Каратель». Чтобы разобраться в ситуации, на отдаленный остров отправляют отряд «Призраков» — суперсовременных солдат-диверсантов.
Вместе с еще тремя друзьями игрок свободно передвигается по острову, захватывает важные объекты и сражается с «Волками». На задании важна кооперация: пока один боец, обмазавшись грязью, засел в укрытии со снайперской винтовкой, другие проникают на объект и тихо расправляются с охраной. Впрочем, ворваться через главные ворота на боевом джипе, стреляя во все стороны, тоже можно — пространство для тактических маневров огромное.
Grid
Перезапуск довольно популярной гоночной серии эпохи PlayStation 3 и Xbox 360. Ночные городские гонки на серийных автомобилях и соревнования на спортивных болидах серии GT3 — все это есть в Grid.
Из особо примечательного: инновационная система компьютерных соперников, которые запоминают ваш стиль вождения. Если вы несколько раз столкнетесь на трассе с другими гонщиками, то они это запомнят и будут вести себя так же агрессивно. И даже намеренно будут стараться столкнуть вас с трассы.
The Outer Worlds
The Outer Worlds — что-то среднее между Borderlands и Fallout. От первой — эстетика «космического вестерна» и тотальная власть корпораций. От второй — богатый мир, множество квестов, система диалогов и немного устаревшие на вид перестрелки. Авторы Fallout: New Vegas делают свою версию сериала «Светлячок»: межзвездные путешествия, самые разные приключения на причудливых планетах, и все это в контексте нелинейного сюжета и выбора игрока.
Если вы любите в играх проработанный мир, возможность разрешить конфликты несколькими способами, сложную систему развития навыков, то вы должны увидеть The Outer Worlds. Другое дело, что последним играм студии не хватало лоска, и не факт, что в этот раз что-то кардинально изменится. Но все равно ждем с нетерпением.
Call of Duty: Modern Warfare
Разработчики новой Call of Duty решили перезапустить популярную серию Modern Warfare. Игра из космического антуража и фантастических военных конфликтов возвращается в современность. На этот раз авторы решили сфокусироваться на неоднозначных и, в общем-то, провокационных темах: боевые столкновения на Ближнем Востоке, участие третьих стран (включая Россию, которая в игре представлена государством Кастовия) и «Белых касок», убийство мирных жителей — все это будет показано в новой Modern Warfare.
Первые последствия заигрывания с горячими темами уже есть: игру убрали из продажи в российском PS Store, и непонятно, появится ли она там вообще. В цифровых магазинах на ПК и Xbox One Modern Warfare пока что доступна для предзаказа, но перспектива появления в продаже дисков для всех платформ пока туманна. Но такой ажиотаж только усиливает интерес.
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В этом месяце начинается жаркий сезон игровой индустрии: именно в октябре выходят сразу несколько ожидаемых проектов. Рассказываем про четыре из них, на которые...
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