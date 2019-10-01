Ученые нашли в теле человека ранее неизвестные атавизмы

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые из Гарвардского университета заявили: атавистические мышцы, которые есть в конечностях многих животных, но отсутствуют у взрослых людей, формируются и исчезают по мере развития человеческого эмбриона. Об этом сообщает Phys.org.



Фото: Rui Diogo, Natalia Siomava and Yorick Gitton

Ученые под руководством доктора Руи Диого (Rui Diogo) показали, что на седьмой неделе беременности в руках и ногах плода человека формируется 30 мышц, треть из которых исчезает или сливается друг с другом уже через 13 недель. Кроме того, некоторые атавизмы заметили у эмбрионов возрастом 11,5 недель, что «необычайно поздно для рудиментарных структур». По словам исследователей, все это «дает новое понимание того, как наши конечности развивались со времен наших далеких предков».

Исследователи отметил, что подобные «временные» мышцы (например, dorsometacarpales) присутствовали у живых организмов около 250 миллионов лет назад во время перехода от синапсидных рептилий к млекопитающим. Но в редких случаях они могут встречаться у современных людей. Впрочем, причиной их появления служат врожденные пороки, связанные с задержкой или остановкой отдельных процессов во время эмбрионального развития.