Посмотрите на «червя» из 40 тысяч яиц кальмаров

Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудница дайвинговой компании обнаружила и засняла на видео около Большого Барьерного рифа в Австралии огромное скопление из 40 тысяч яиц кальмаров. Об этом сообщает ABC.

«Сначала мы даже не поняли, на что смотрим. Чтобы определить, что перед нами скопление из яиц кальмаров, понадобилось время. Такое зрелище явно увидишь не каждый день», — добавили в компании.

Спираль из яиц удерживается под водой за счет оболочки, напоминающей желатин. В длину эта спираль достигает двух метров. Позже специалисты из Университета имени Джеймса Кука рассказали: эти яйца, скорее всего, принадлежат «алмазным» кальмарам. Они являются особо крупным подвидом моллюска и могут весть вплоть до 30 килограмм.