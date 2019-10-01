Источник материала: IT.Tut.by

Павел Гушинец словно прожил несколько жизней. Он был военным врачом, изучал эпидемиологию, читал лекции по паразитологии работникам сферы питания, ушел в коммерческую деятельность, затем стал популярным блогером DoktorLobanov и издал несколько книг для детей и взрослых. 42.TUT.BY поговорил с этим разносторонним человеком о творчестве, прививках, эпидемиях и паразитах. Так что каждый найдет в этом тексте что-то интересное для себя.





Кто такой DoktorLobanov?

Павел — автор ряда сборников для детей и взрослых. Кроме того, его можно назвать медицинским блогером — он еженедельно публикует на развлекательном ресурсе «Пикабу» рассказы из своей медпрактики под ником DoktorLobanov — сейчас у него около 39 тысяч подписчиков. Павла порой даже называют «доктор Пикабу».

— Меня почему-то все ассоциируют с этим блогом, — смеется он. — И еще многие думают, что мой ник произошел от Лобанова из сериала «Интерны». Но на деле так звали капитана, с которым мы вместе служили в Печах. Про него и был мой первый военно-медицинский рассказ на «Пикабу». Отсюда и псевдоним.

Сам Павел из Новополоцка, окончил Полоцкое медучилище «со званием фельдшера», поступил в Минский медицинский институт (позже — БГМУ) на медико-профилактическую специальность «эпидемиолог-гигиенист».

— На распределении мне красиво пообещали, что я буду «главным санитарным врачом Чашницкого района». Но у меня жена окончила иняз, а это — итальянское посольство, заграничные поездки. Она сказала: «Я и Чашники — несовместимые понятия», так что я пошел на военную службу. Отбыл двухлетний контракт и ушел в коммерческую медицинскую деятельность, сейчас занимаюсь оборудованием для лабораторий, — поясняет Павел.

В армии он был единственным на всю часть специалистом-эпидемиологом — следил, чтобы среди солдат не распространялись вирусы и инфекции. Изучал паразитологию и даже читал в качестве подработки лекции для работников сферы питания. Кроме того, в разные годы работал в реанимации и приемной хирургии, в инфекционном отделении и центре гигиены и эпидемиологии. Все это дало ему богатую почву для рассказов на медицинскую тематику.

«Я не совсем правильный писатель. Писатель сочиняет, а я это делаю очень плохо»





Но зачем человеку, изучавшему медицину, заниматься писательством?

— На самом деле я писал всегда — первое стихотворение сочинил в 4 года. Но всерьез занялся этим в 13 лет — из зависти, — говорит Павел. — Я был чистый гуманитарий, а мой сосед по парте Паша Сикорский — «математиком». И однажды я увидел, как он пишет в тетрадке научно-фантастический рассказ. Мне стало завидно. Я пришел домой, снял с полки тетрадь на 96 листов, сел… В этом году отмечаю 25-летие творческой деятельности — первый мой рассказ напечатали в 1994-м году, в новополоцкой газете «Химик» (спасибо ее главному редактору Лявону Невдаху).

На протяжении многих лет Павел безуспешно пытался издать свою книгу.

— Никогда не забуду, как главный редактор «Мастацкай літаратуры» открыл передо мной шкаф, а там все было забито рукописями сверху донизу, — смеется писатель. — Года четыре назад я открыл для себя литературные сайты, куда стал выкладывать свои произведения, но это было такое болотце, где все друг друга хвалят, чтобы их похвалили в ответ. А потом я наткнулся на «Пикабу» и стал еженедельно выкладывать по одному-два рассказа. Через полгода у меня было 15 тысяч подписчиков, через год — почти 40 тысяч.

Сейчас у Павла изданы несколько книг: для взрослых — «Годы в белом халате» (деньги на ее издание собрали через краудфандинговую платформу «Улей» всего за полтора дня), «Мысли из-под фуражки», «Сообразим на троих, или Срочно требуется пожарный». Для детей — сборник «Девочка и крокодил» и «Папа, расскажи про меня историю»: обе вдохновлены дочкой Павла.

И есть «Война девочки Саши», написанная в соавторстве с Андреем Авдеем, — рассказы реальных людей, переживших войну.

— Я не совсем правильный писатель. Писатель сочиняет, а я это делаю очень плохо. Я записываю. Почти все мои рассказы основаны на реальных событиях — что-то из моей жизни, что-то рассказали коллеги или пациенты. Меняю фамилии и некоторые обстоятельства, чтобы не «палить» человека, — поясняет Павел. — Я много езжу по долгу службы и время от времени встречаюсь с ветеранами, которые хотели бы рассказать свою историю. Это не моя тема, но как я могу им отказать? Постепенно у меня накопилась целая папка таких рассказов. А потом из Воронежа приехала бабушка моей жены, бывший малолетний узник концентрационного лагеря. Это и есть «девочка Саша». Понятно, что идея собрать рассказы переживших войну не нова — это давно сделала Алексиевич. Но иначе никто не прочел бы истории этих людей.

И с недавних пор Павел Гушинец занимается популяризацией науки. Все началось с того, что он записал видеолекцию о паразитах для российского канала SciTeam. На съемках он познакомился с Дмитрием Былиновичем, организатором лектория «Массаракш», и после этого стал читать лекции и для минской публики.

Этим летом Павел выступил на «Фестивале науки» с лекцией про прививки.

— Я подключил своих бывших коллег, которые сейчас работают в эпидемиологии, и подготовил выступление про вакцинацию. То есть являюсь гласом нескольких специалистов, — шутит он.

Мы тоже не упустили случая задать Павлу наиболее популярные вопросы про вакцинацию и, раз он был лектором по паразитологии, про веру в тыквенные семечки и алкоголь как средство против паразитов.

«Если и беспокоиться, то о каком-нибудь мутировавшем вирусе гриппа»





По отношению к прививкам у Павла очень четкое мнение — это однозначное благо.

— Благодаря вакцинации я буду уверен, что мой ребенок не заболеет дифтерией, полиомиелитом или коклюшем. Я даже готов заплатить лишние деньги за бренд.

— А как же побочные эффекты?

— Есть разные виды побочных эффектов: от абсцесса до анафилактического шока. Но зачастую они возникают от того, что место укола, например, не обработали спиртом, занесли грязь, расчесали, намочили.

У любого лекарства могут быть побочные эффекты, потому что каждый человек — индивидуальность, в иммунологическом плане. И на миллион детей появится один ребенок, который резко среагирует на прививку. Да, это ужасно, если твой ребенок умрет от прививки. Но миллион детей будут спасены.

В год от кори умирает 110 тысяч человек, большинство из которых — дети до пяти лет. Всех, кто отказывается от вакцинации, я спрашиваю, хотят ли они пополнить эту статистику.

К чему приводят отказы от вакцины? В 2011 году в Беларуси зарегистрировали 51 случай заболевания корью, хотя еще в 1980 году в Беларуси было 22 268 таких случаев. Казалось, что к 2020 году корь исчезнет, как полиомиелит или дифтерия. Однако в 2019-м, согласно официальной статистике , было уже 128 подтвержденных случаев кори.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Вы за или против прививки от гриппа?

— За, потому что она уменьшает последствия. Конечно, вакцинируют от определенного штамма вируса, но даже если человек заболел другим видом, он легче перенесет это заболевание и быстрее выздоровеет.

— Какие прививки стоит сделать в дополнение к тем, что уже сделаны в детстве?

— Женщинам есть смысл ставить прививку от вируса папилломы человека, которая поможет предотвратить рак шейки матки. Детям и подросткам ее делают в возрасте от 9 до 15 лет, женщинам — от 16 до 45.

Однако есть смысл обновить и «старые» прививки. Так, мои коллеги собирались в Центральную Африку и решили проверить свой иммунный статус. И им сказали, что у них даже по кори очень низкое количество антител, так что «прививочку надо бы возобновить».

У нас принято считать, что если один раз привили, то можно не беспокоиться до смерти. Но никогда не будет лишним сходить и проверить свой иммунный статус. И если он низкий — привиться. Это всего лишь пять минут вашей жизни и примерно 30 рублей.

— Какие заболевания в Беларуси исчезли или под контролем благодаря вакцинации?

— Натуральная оспа ликвидирована во всем мире. Последние случаи были зарегистрированы в Эфиопии в 1976-м и Сомали в 1977-м. Это позволило в 1980-м ВОЗ объявить о ликвидации заболевания.

Полиомиелит элиминирован, и за последние годы не было ни одного случая дифтерии и столбняка. Но белорусы все еще болеют туберкулезом, хотя и гораздо меньше, чем раньше. Если на 1960 год в стране было 11 187 случаев, то на 2011-й — 3893: 42,3 случая на 100 тысяч населения, согласно данным ГУ «РЦГЭ и ОЗ». Это средний уровень, то есть, можно сказать, что мы между какой-нибудь Эритреей и США.

Болеть туберкулезом для человека не стыдно, это я как врач говорю. Но большой процент населения с туберкулезом свидетельствует о проблемах с «социалкой» в стране.

— Нам не стоит бояться новой эпидемии чумы?

— Нет, мы ведь не живем в засушливой степи, где обитают суслики — переносчики чумной палочки. Тем более что сейчас чума лечится антибиотиками.

От «чумы XXI века» тоже не стоит впадать в панику — ВИЧ-инфекцией сложно заразиться, она чрезвычайно чувствительна к внешним воздействиям и гибнет под действием всех известных дезинфектантов. Если о чем и беспокоиться, то о каком-нибудь мутировавшем вирусе гриппа, передающемся воздушно-капельным путем. Та же «испанка» унесла жизни 50−100 миллионов человек, тогда как от ВИЧ умерло около 30 миллионов.

«У нас была настоящая эпидемия трихинеллеза»





Павел является сторонником «гигиенической теории», согласно которой дети, чьи родители не беспокоились излишней гигиеной, вырастают здоровыми.

Кроме того, есть гипотеза «старых друзей»: профессор медицинской микробиологии Грэм Рук считал , что инфекции, которыми дети болеют минимум на протяжении последних десяти тысяч лет, играют важную роль в настройке здорового иммунитета. Согласно этой теории, для развития и настройки механизмов иммунитета важны не антигены окружающей среды, а прежде всего «старые друзья» — микроорганизмы и паразиты, которые обладают низкой патогенностью и давно сосуществуют с человечеством в близких отношениях.

— Паразиты — это не так плохо, как мы привыкли считать, — утверждает Павел. — Человечество жило с ними на протяжении всей своей истории. Так, в мумифицированном организме древнего Этци , которого обнаружили в Альпах, нашли власоглава. Современный человек мало контактирует с паразитами, пожалуй, только 50 лет, с тех пор как изобрели противопаразитарные и дезинфицирующие средства.

— Но это же не значит, что от паразитов не нужно лечиться?

— Нет, нужно. Но не стоит бесконтрольно пропивать таблетки против паразитов каждые полгода. Если у вас есть подозрения, что у вас аскариды, или с вами живут домашние животные, от которых можно заразиться, то раз в год сдавайте анализы.

— Какими паразитами чаще болеют в Беларуси?

— У нас классическая триада. На первом месте острицы — это энтеробиоз, детское заболевание. На втором месте — человеческая аскарида.

На третьем месте долго был власоглав (трихоцефалез). Но сейчас он уступил место токсокарозу — заболеванию, которое передается в том числе через собак. Остальное — единичные случаи.

И слава богу, потому что не так давно у нас была настоящая эпидемия трихинеллеза — это паразит, который в основном живет в диких животных, в частности, в диких кабанах. Заражение этим паразитом — очень тяжелое заболевание. Трихинелла проникает в мышцы, выделяет отравляющие вещества. Если их много, то мышцы разрушаются, в том числе и те, что отвечают за дыхание. У человека отекает лицо, болят мышцы, и все может закончиться реанимацией или летальным исходом.

У нас раньше была традиция: мужики-охотники делали шашлык из кабанятины, зачерпывали кружкой свежую кровь и поливали ею сверху мясо. В полусыром шашлыке трихинелла замечательно себя чувствовала. У нас даже были целые «трихинеллезные» свадьбы. К счастью, сейчас врачи-паразитологи уже запугали таких охотников, и они оставили свои дикие традиции. Могу с гордостью сказать, что к 2019 году трихинеллез практически побежден.



Гистологический срез поперечно-полосатой мышцы, содержащей капсулы с личинками трихинелл. Фото: wikipedia.org

— Какие народные методы против паразитов не работают?

— Не работает убеждение, что водка помогает не заразиться. Если она не действует на вас — макроорганизм — то тем более не навредит паразиту, который живет в желудочном соке, в окружении кишечных ферментов.

Скрежет зубами (бурсизм) — не признак инвазии, это неврологическое заболевание. Тыквенные семечки не являются противопаразитарным препаратом. И полынь тоже. Кроме того, если бабушка заварила полынь, то какую концентрацию противопаразитарного препарата она получила? Черт его знает. Тогда как в таблетке все подробно рассчитано. Если есть современные методы, зачем пить три ведра настоя полыни вместо одной таблетки?

Еще один миф — что человек с паразитами ест много сладкого. Дело в том, что паразиты поглощают питательные вещества. Та же аскарида может вызвать повышенный аппетит (или же полное его отсутствие). Так что человек просто хочет утолить голод, а глюкоза — самый эффективный источник энергии. Не зря пилоты в войну получали шоколад.

И конечно, настоящий бред — заговоры от глистов. Это что-то на уровне каменного века.

— Люди часто привозят экзотических паразитов?

— Да, очень часто. Например, в Юго-Восточной Азии есть существо, которое живет в песке (мы писали ранее о том, как белоруска заразилась мигрирующей кожной личинкой. — Прим. 42.TUT.BY). Так что на диком пляже во Вьетнаме лучше не закапывать ноги в песок, а ходить в тапочках.

Плюс у нас сотрудничество с Венесуэлой. Строители оттуда периодически привозят что-то интересное. К счастью, все это сейчас лечится. Мы быстро разбогатели. Если раньше мы ездили в Крым и привозили максимум венерическое, то теперь ездим в Эквадор и привозим оттуда нечто, от чего врачи хватаются за голову.