Американцы выводят из сухого дока огромный атомный авианосец

Источник материала: IT.Tut.by

На верфи Newport News Shipbuilding из сухого дока был выведен авианосец USS George Washington (CVN-73). Сначала в док закачали воду, а затем в дело вступили буксиры, которые вывели авианосец и пришвартовали его рядом со строительными кранами. Об этом пишет Naked Science.

Работы в рамках ремонта и модернизации корабля продлятся до 2021 года, после чего авианосец продолжит служить флоту США.

USS George Washington — авианосец типа Nimitz: его ввели в строй в 1992 году. Корабли этого типа — одни из крупнейших авианосцев в истории. На борту CVN-73 несут службу более пяти тысяч человек, а в авиационную группу входят 90 самолетов и вертолетов.

В будущем этот авианосец и другие корабли типа Nimitz полностью заменят кораблями нового типа — авианосцами Gerald R. Ford. Первый из них — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — ввели в строй в 2017 году.