ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы выводят из сухого дока огромный атомный авианосец

02.10.2019 14:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

На верфи Newport News Shipbuilding из сухого дока был выведен авианосец USS George Washington (CVN-73). Сначала в док закачали воду, а затем в дело вступили буксиры, которые вывели авианосец и пришвартовали его рядом со строительными кранами. Об этом пишет Naked Science.

Работы в рамках ремонта и модернизации корабля продлятся до 2021 года, после чего авианосец продолжит служить флоту США.

USS George Washington — авианосец типа Nimitz: его ввели в строй в 1992 году. Корабли этого типа — одни из крупнейших авианосцев в истории. На борту CVN-73 несут службу более пяти тысяч человек, а в авиационную группу входят 90 самолетов и вертолетов.

В будущем этот авианосец и другие корабли типа Nimitz полностью заменят кораблями нового типа — авианосцами Gerald R. Ford. Первый из них — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — ввели в строй в 2017 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На верфи Newport News Shipbuilding из сухого дока был выведен авианосец USS George Washington (CVN-73). Сначала в док закачали воду, а затем в дело вступили буксиры, которые вывели...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В соцсетях новый герой - это злой гусь, который травит людей. Рассказываем, откуда взялся мем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика