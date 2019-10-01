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В соцсетях новый герой - это злой гусь, который травит людей. Рассказываем, откуда взялся мем
02.10.2019 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Игра Untitled Goose Game про злобного гуся, который портит людям жизнь, полюбилась пользователям соцсетей. Про мемы, созданные на основе персонажа игры, пишут такие крупные издания, как
Идея Untitled Goose Game, как
«Мы думали, что гусь — это наша шутка, но затем обнаружили, что очень многие люди испытывают такие же чувства к этим птицам. Особенно это касается северного полушария. Мы не думали, что это привлечет столько внимания», — говорит разработчик игры Джейкоб Штрассер.
С 20 сентября игру можно купить для Windows и Mac: на
Описание игры — это отдельный шедевр. «В деревне выдалось дивное утро, а вы — ужасный гусь, — говорится там. — Untitled Goose Game сочетает в себе элементы симулятора-„песочницы“ и эпатажа в духе буффонады. Встряхните эту сонную деревеньку! Прогуливайтесь по городку от лужаек до магазинов на главной улице, расставляйте ловушки, воруйте шляпы — словом, испортите жителям день. В игре вы увидите: ужасного гуся (это вы); поселок с людьми, которые пытаются заниматься своими делами (а вы их за это ненавидите). Есть отдельная кнопка для гоготания».
По ходу игры гусь нападает на ничего не подозревающих людей: школьника в очках, садовника, владелицу магазинчика, две дамы, пытающиеся наслаждаться хорошим деньком, и так далее. Почти все проделки можно сопровождать гоготом.
В результате гусь стал настоящим героем соцсетей. Показываем некоторые из шуток.
Гусь даже появился в более «интеллектуальных» мемах.
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Игра Untitled Goose Game про злобного гуся, который портит людям жизнь, полюбилась пользователям соцсетей. Про мемы, созданные на основе персонажа игры, пишут такие крупные...
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