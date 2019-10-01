В соцсетях новый герой - это злой гусь, который травит людей. Рассказываем, откуда взялся мем

Источник материала: IT.Tut.by

Игра Untitled Goose Game про злобного гуся, который портит людям жизнь, полюбилась пользователям соцсетей. Про мемы, созданные на основе персонажа игры, пишут такие крупные издания, как Washington Pos t и Time . Рассказываем, что это за гусь.



Изображение: Untitled Goose Game

Идея Untitled Goose Game, как отметили авторы игры из студии House House, родилась случайно: кто-то в шутку сбросил в групповой чат фотографию гуся с подписью «Давайте сделаем про это игру».

«Мы думали, что гусь — это наша шутка, но затем обнаружили, что очень многие люди испытывают такие же чувства к этим птицам. Особенно это касается северного полушария. Мы не думали, что это привлечет столько внимания», — говорит разработчик игры Джейкоб Штрассер.

С 20 сентября игру можно купить для Windows и Mac: на Epicgames она стоит со скидкой около 11 белорусских рублей, на Nintendo Switch (также со скидкой) — около 35 белорусских рублей.

Описание игры — это отдельный шедевр. «В деревне выдалось дивное утро, а вы — ужасный гусь, — говорится там. — Untitled Goose Game сочетает в себе элементы симулятора-„песочницы“ и эпатажа в духе буффонады. Встряхните эту сонную деревеньку! Прогуливайтесь по городку от лужаек до магазинов на главной улице, расставляйте ловушки, воруйте шляпы — словом, испортите жителям день. В игре вы увидите: ужасного гуся (это вы); поселок с людьми, которые пытаются заниматься своими делами (а вы их за это ненавидите). Есть отдельная кнопка для гоготания».

По ходу игры гусь нападает на ничего не подозревающих людей: школьника в очках, садовника, владелицу магазинчика, две дамы, пытающиеся наслаждаться хорошим деньком, и так далее. Почти все проделки можно сопровождать гоготом.

В результате гусь стал настоящим героем соцсетей. Показываем некоторые из шуток.

Untitled Goose Game так популярна, потому что взывает к двум самым основным, первобытным инстинктам человечества, которые были с нами с самого начала времен: травить ботанов и быть гусем.

Мир — не моя цель.

this is exactly what will happen when the townsfolk finally arrest the horrible goose https://t.co/ERdVtg0JGL — jonny sun (@jonnysun) September 30, 2019

«Вот что произойдет со злобным гусем, когда его наконец-то арестуют». В твите цитируется новость о том, как голландская полиция арестовала попугая за участие в грабеже и посадила его в тюремную камеру с хлебом и водой.

Game devs: «But do people *want* to play evil characters?» Untitled Goose Game: pic.twitter.com/7zIMBVrpLr — Morgan Lockhart (@missdoomcookie) September 23, 2019

Разработчики игры: «Но люди * хотят * играть злых персонажей?» Untitled Goose Game:

Гусь даже появился в более «интеллектуальных» мемах.

The goose game is about being antifa pic.twitter.com/Ec2mlZUsOJ — We Liv in a society (@LivPosting) September 27, 2019

Организованный труд / капитализм

На картинке — сараевское убийство: убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены герцогини Софии Гогенберг в Сараеве сербским гимназистом Гаврилой Принципом. Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны.

На фото — часть атомной бомбы.