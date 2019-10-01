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Минобороны России опровергло проблемный пуск С-500 в Сирии

02.10.2019 15:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны России заявило, что информация об испытаниях ЗРК С-500, в ходе которых было якобы выявлено много неполадок системы, полностью ложная. Об этом пишет ТАСС.

Минобороны России опровергло проблемный пуск С-500 в Сирии
C-500. Фото: twitter.com/RT_russian

«[Комплекс] С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — прокомментировали в военном ведомстве публикацию.

По данным Минобороны, для испытаний этих систем в сложных климатических условиях может использоваться полигон Ашулук в Астраханской области, где условия для эксплуатации любых комплексов ПВО нисколько не легче, чем в Сирии.

В военном ведомстве напомнили, что система противовоздушной обороны в Сирии защищает российские военные объекты в Тартусе и Хмеймиме от всех классов баллистических и аэродинамических целей. В созданной эшелонированной системе ПВО задействованы новейшие российские комплексы С-400, «Панцирь-С1», «Тор-М2» и истребители Су-35С.

Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии, безусловно, учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем. При необходимости отдельные элементы создаваемых систем могут испытываться в реальных боевых условиях.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

 
 
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Министерство обороны России заявило, что информация об испытаниях ЗРК С-500, в ходе которых было якобы выявлено много неполадок системы, полностью ложная. Об этом...
 
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