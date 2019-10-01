Как распознать фейк в соцсетях - рассказывает медиаэксперт

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня в Сети можно легко найти фейковые фото или видео. Узнали у медиаэксперта, как можно проверить снимок или видеоролик на подлинность.



Фото: Pixabay.com

19 ноября в Минске в рамках Форума по управлению интернетом Belarus IGF впервые пройдет дискуссия на тему будущего отечественных медиа. В четвертый раз его организует и проводит компания hoster.by. На тематической секции представители госструктур, бизнесмены, блогеры и рядовые интернет-пользователи обсудят, в том числе, проблему фейковых новостей и контента.

«Мистифицировать людей стало легко, — рассказал приглашенный на Форум медиаэксперт Павел Быковский. — После перехода из новых в новейшие медиа массовый пользователь перестал обращать внимание на источник информации. Возможность качественного фото- и видеомонтажа стала широко доступна, интернет заполнил контент, где реальность и „фотошоп“ неотличимы друг от друга».

Однако в том, чтобы самостоятельно проверить фотографии и видео на подлинность, нет ничего сложного. Делимся профессиональными лайфхаками от медиаэксперта в помощь всем рядовым пользователям:

Посмотрите метаданные снимка. Другими словами, электронный след, где указано время его создания, на каком аппарате он сделан и с какими настройками.

Увидеть и проанализировать скрытые данные можно с помощью свойств файла, программного обеспечения для просмотра изображений, графических редакторов и специальных онлайн-сервисов. Например, узнать GPS-координаты и метаданные фотографии можно через свойства файла: скачать фото на компьютер, нажать на него правой кнопкой мыши, перейти в раздел «Свойства» и там выбрать вкладку «Подробно». Таким образом можно узнать: источник (IPTC); размеры изображения и цвета; камеру (EXIF); GPS (географические координаты фотографии); файл (технические данные). Более подбробно можно прочесть, например, здесь .

Проверьте сам источник контента — сам аккаунт соцсети. Есть ли у него «френды», сколько их, ведется ли регулярно или нет, не шлет ли с этого аккаунта вирус сообщения вида: «Посмотри это приватное видео с твоим участием».

Поищите, где это фото или видео было впервые опубликовано.

Побудьте информационным археологом. Если прогнать покадрово снятый в Минске сериал «Каменская», можно заметить существующие уличные вывески, которые забыли заменить. Таким же образом специалисты разбирают важные съемки: растут ли на месте съемки такие деревья, есть ли там такие вывески и так далее.

Кроме того, для проверки данных видео есть специальный сервис — Youtube DataViewer от Amnesty International.

Кроме фейковых новостей в повестке Belarus IGF будет обсуждение новейших форм медиа, вопросов журналистской этики в эпоху блогов и соцсетей, проблемы настоящего и медиапрогнозы будущего. Участие в Форуме бесплатное для всех желающих по предварительной регистрации .