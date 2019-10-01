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Как распознать фейк в соцсетях - рассказывает медиаэксперт
02.10.2019 15:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня в Сети можно легко найти фейковые фото или видео. Узнали у медиаэксперта, как можно проверить снимок или видеоролик на подлинность.
19 ноября в Минске в рамках Форума по управлению интернетом
«Мистифицировать людей стало легко, — рассказал приглашенный на Форум медиаэксперт Павел Быковский. — После перехода из новых в новейшие медиа массовый пользователь перестал обращать внимание на источник информации. Возможность качественного фото- и видеомонтажа стала широко доступна, интернет заполнил контент, где реальность и „фотошоп“ неотличимы друг от друга».
Однако в том, чтобы самостоятельно проверить фотографии и видео на подлинность, нет ничего сложного. Делимся профессиональными лайфхаками от медиаэксперта в помощь всем рядовым пользователям:
Увидеть и проанализировать скрытые данные можно с помощью свойств файла, программного обеспечения для просмотра изображений, графических редакторов и специальных онлайн-сервисов. Например, узнать GPS-координаты и метаданные фотографии можно через свойства файла: скачать фото на компьютер, нажать на него правой кнопкой мыши, перейти в раздел «Свойства» и там выбрать вкладку «Подробно». Таким образом можно узнать: источник (IPTC); размеры изображения и цвета; камеру (EXIF); GPS (географические координаты фотографии); файл (технические данные). Более подбробно можно прочесть, например,
Кроме того, для проверки данных видео есть специальный сервис —
Кроме фейковых новостей в повестке Belarus IGF будет обсуждение новейших форм медиа, вопросов журналистской этики в эпоху блогов и соцсетей, проблемы настоящего и медиапрогнозы будущего. Участие в Форуме бесплатное для всех желающих по
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Сегодня в Сети можно легко найти фейковые фото или видео. Узнали у медиаэксперта, как можно проверить снимок или видеоролик на подлинность.
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