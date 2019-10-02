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Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

03.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi Mi 9 Lite — международная версия смартфона CC9, который в июле представили и начали продавать в Китае. Цена Mi 9 Lite в Беларуси — 799 рублей. Мы проверили, какие плюсы и минусы предлагает гаджет за эти деньги.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Выглядит как другие Xiaomi — и это хорошо

Xiaomi Mi 9 Lite вряд ли сможет удивить дизайном. Корпус устройства стеклянный, сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, клавиши регулировки громкости и питания — на правой грани устройства.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Примерно так же выглядят и большинство других смартфонов производителя. Впрочем, назвать это проблемой, особенно с учетом цены гаджета, не получается — с эргономикой у девайса все в порядке. Во всяком случае, держать его в руке удобно, девайс не слишком тяжелый (179 граммов).

Традиционно для аппаратов Xiaomi в комплекте поставляется и защитный силиконовый чехол. А еще устройство поддерживает 18-ваттную ускоренную зарядку, блок для которой также есть в коробке со смартфоном.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Слот для nanoSIM-карт располагается с левой стороны Xiaomi Mi 9 Lite. В него можно установить либо две SIM-карты, либо одну «симку» вместе с картой памяти microSD.

Встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор работает нормально. То есть пользоваться им вполне можно, но более традиционный дактилоскопический сенсор на задней стороне аппарата срабатывал бы быстрее.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Есть и функция активации по лицу пользователя. С ней все стандартно: днем скорость распознавания владельца даже немного выше, чем через отпечаток пальца. Вечером ситуация противоположная.

Мультимедийный динамик расположен в нижней части смартфона, рядом с портом USB-C. Слушать через него любимые треки, скорее всего, не стоит, но для просмотра видео на YouTube спикера будет вполне достаточно. Зато в Mi 9 Lite не отказались от 3,5-мм разъема для наушников, который находится на верхней грани смартфона.

Хороший, но не очень яркий экран

Диагональ дисплея Xiaomi Mi 9 Lite составляет 6,39 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 точек, матрица — AMOLED. На официальном сайте компании говорится, что уровень максимальной яркости экрана смартфона в пике составляет 600 нит, в обычном режиме — 430 нит.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Из-за этого ползунок яркости даже в помещении приходится постоянно выкручивать на 70−80 процентов. Разглядеть мелкие элементы под солнцем не всегда получается. Впрочем, других нареканий к дисплею Xiaomi Mi 9 Lite у нас нет.

Несмотря на AMOLED-матрицу, изображение не кажется перенасыщенным. Скорее, наоборот: картинка больше походит на ту, что отображают IPS-панели. При этом черный цвет остается все таким же глубоким. Учитывая, что в смартфоне появился темный режим работы интерфейса, это вдвойне приятно. В общем, большинство пользователей экраном должны остаться довольны.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Можно играть в новый Call of Duty Mobile на высоких настройках

Скажем честно: рассказывать о производительности современных смартфонов с каждым разом все скучнее. И дело не в том, что сами аппараты становятся менее интересными, а в том, что большинство из них работают на одинаковом «железе».

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Mi 9 Lite не стал исключением. Он базируется на уже знакомом процессоре Snapdragon 710 (10-нм), дополняющемся 6 ГБ оперативной памяти и видеочипом Adreno 616. В AnTuTu такая связка набирает около 180 тысяч баллов. Этого хватает практически для любой задачи, начиная от проигрывания фильмов в онлайн-кинотеатрах, работы с документами и мессенджерами и заканчивая 3D-играми.

Например, мы запустили новую Call of Duty Mobile на высоких настройках графики. За несколько матчей подряд fps не просел, играть было вполне комфортно. Это подтверждает и бенчмарк, проверяющий, не троттлит ли смартфон под нагрузкой (то есть не сбрасывает ли он частоты).

Вот что показал этот тест:

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Короче говоря, задела по мощности Mi 9 Lite хватит как минимум на следующий год. К тому же со временем смартфон должны обновить до Android следующей версии с оболочкой MIUI 11.

День-полтора на одном заряде

Емкость аккумулятора Mi 9 Lite — 4030 мА·ч. С учетом AMOLED-экрана и 10-нанометрового процессора от одного заряда смартфон вполне может проработать до полутора-двух дней без подключения к электросети. Правда, на такой показатель можно выйти, если особо не напрягать гаджет «тяжелыми» заданиями вроде игр или навигации.

Но давайте честно: скорее всего, в конце дня вы все равно подключите смартфон к электросети. На полное восполнение заряда комплектным зарядным адаптером уйдет около полутора часов. Единственная недостающая функция — беспроводная подзарядка. Впрочем, ее пока нет и в других смартфонах среднего уровня.

Камера: выше среднего

Основная камера Xiaomi Mi 9 Lite состоит из трех модулей. Разрешение главного, производства Sony — 48 Мп (f/1.79), второго, суперширокоугольного — 8 Мп, третьего, для создания фотографий с эффектом боке — 2 Мп.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

На официальном сайте производителя упоминается, что Mi 9 Lite может снимать видео в разрешении 4K на скорости в 30 fps, а также способен записывать замедленные ролики на скорости в 960 кадров в секунду. Из других особенностей — поддержка алгоритмов искусственного интеллекта для автоматического улучшения снимков.

Если опустить другие технические подробности, то основная камера в автоматическом режиме снимает в разрешении 12 Мп. Это нужно для того, чтобы информация с четырех соседних пикселей аккумулировалась в один кадр и, таким образом, делала его чуть качественнее.

Вторая, суперширокоугольная камера отличается увеличенным углом обзора в 118 градусов и при достаточном дневном освещении может делать неплохие снимки. Но если попробовать фотографировать на нее в темноте, результат становится хуже: появляются шумы.

Третий датчик для измерения глубины объектов в кадре скорее номинальный. Проще говоря, без этого фотомодуля аппарат бы не стал хуже.

Ниже — серия фотографий, сделанных на Mi 9 Lite на основную и широкоугольную камеры в разных условиях съемки:

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

На наш взгляд, снимки выше среднего, но без изысков. Другими словами, для смартфона за 799 рублей их качество вполне достойное, но сравнения с девайсами более высокого уровня все-таки не выдерживает.

Фронтальная камера в Mi 9 Lite — на 32 Мп. Много говорить о ней не будем: на нее можно сделать приличный кадр, но серьезных отличий от селфи-снимков с других смартфонов производителя вы вряд ли заметите.

Резюме

Официальная цена Xiaomi Mi 9 Lite в Беларуси — 799 рублей. За эти деньги вы получите довольно мощный смартфон, на котором можно не только переписываться в мессенджерах, но и поиграть в «тяжелые» игры вроде новой Call of Duty. С автономностью проблем также нет: смартфон держится до полутора дней на одном заряде. Камера делает приличные снимки как днем, так и ночью. Хотя посоревноваться в качестве кадров с устройствами более высокого класса пока не может.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite за 799 рублей

Из спорных моментов — сканер отпечатков пальцев в экране. Датчик работает шустрее, чем в конкурирующих смартфонах среднего класса от других производителей, но более привычный дактилоскопический сенсор на задней стороне аппарата сработал бы еще быстрее.

А еще хотелось бы, чтобы новинка была защищена от воды и пыли и поддерживала функцию беспроводной подзарядки. Но эти "фишки", видимо, все еще остаются привилегией аппаратов более высокого класса. Зато в Mi 9 Lite есть ИК-излучатель для управления бытовой техникой и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

В остатке: Xiaomi Mi 9 Lite — хороший смартфон, который вполне можно рекомендовать к покупке. Но совсем скоро в продажу в Беларуси поступят Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые будут стоить меньше, но смогут предложить плюс-минус такие же технические характеристики и наверняка перетянут на себя внимание потенциальных покупателей.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Xiaomi Mi 9 Lite — международная версия смартфона CC9, который в июле представили и начали продавать в Китае. Цена Mi 9 Lite в Беларуси — 799 рублей. Мы проверили, какие...
 
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