В Таиланде мужчина уснул во время игры на смартфоне и умер

Источник материала: IT.Tut.by

В одной из провинций Таиланда мужчина уснул во время игры на смартфоне, который был подключен к электросети, и умер. Об этом пишет The Daily Mail.



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27 сентября 25-летний Састра Моин (Sastra Mo-in) играл в онлайн-игры сразу на нескольких девайсах, лежа в кровати. При этом один из смартфонов был подключен к электросети. На следующее утро 57-летняя тетка парня обнаружило его неподвижное тело, когда пришла убраться в комнате.

По словам женщины, тело Моина было фиолетовым, а его рука лежала возле провода с черными следами. Она сразу же обесточила весь дом и вызывала полицейских. Те не обнаружили следов насильственной смерти. Причиной смерти Моина назвали поражение электрическим током.