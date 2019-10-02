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Тест: отличите ли вы мифы об Ил-2 от правды

03.10.2019 12:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Восемьдесят один год назад, 2 октября 1938 года, в небо впервые поднялся самолет БШ-2 (бомбардировщик-штурмовик второй модели). Полет продлился всего 10 минут, но модель стала предшественником легендарного штурмовика «Ил-2». За годы службы штурмовик стал настоящей легендой и оброс фактами — правдивыми и не очень. 42.TUT.BY предлагает вам проверить, что вы знаете о легендарной машине, и сумеете ли отличить правду от вымысла.

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Восемьдесят один год назад, 2 октября 1938 года, в небо впервые поднялся самолет БШ-2 (бомбардировщик-штурмовик второй модели). Полет продлился всего 10 минут,...
 
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