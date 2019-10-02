|
Тест: отличите ли вы мифы об Ил-2 от правды
03.10.2019 12:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Восемьдесят один год назад, 2 октября 1938 года, в небо впервые поднялся самолет БШ-2 (бомбардировщик-штурмовик второй модели). Полет продлился всего 10 минут, но модель стала предшественником легендарного штурмовика «Ил-2». За годы службы штурмовик стал настоящей легендой и оброс фактами — правдивыми и не очень. 42.TUT.BY предлагает вам проверить, что вы знаете о легендарной машине, и сумеете ли отличить правду от вымысла.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемьдесят один год назад, 2 октября 1938 года, в небо впервые поднялся самолет БШ-2 (бомбардировщик-штурмовик второй модели). Полет продлился всего 10 минут,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)