Тест: отличите ли вы мифы об Ил-2 от правды

Источник материала: IT.Tut.by

Восемьдесят один год назад, 2 октября 1938 года, в небо впервые поднялся самолет БШ-2 (бомбардировщик-штурмовик второй модели). Полет продлился всего 10 минут, но модель стала предшественником легендарного штурмовика «Ил-2». За годы службы штурмовик стал настоящей легендой и оброс фактами — правдивыми и не очень. 42.TUT.BY предлагает вам проверить, что вы знаете о легендарной машине, и сумеете ли отличить правду от вымысла.