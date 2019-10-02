Посмотрите на первое фото в Instagram

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь Pavel Gurov однажды обнаружил, что у всех постов в Instagram одинаковое начало интернет-адреса — instagram.com/p (то есть post). Но что, если после «/p/» поставить A, B, C и так далее? Выяснилось, что так можно найти самые первые 28 постов в соцсети. Свое открытие он опубликовал на vc.ru.

Хотя основатель Instagram Кевин Систорм утверждает, что первым постом было фото с собакой , на деле первый снимок был совсем иным.

«Покопавшись в коде первых публикаций по алфавиту, я обнаружил в нем временные отметки по Гринвичу с точностью до секунды, — пишет Павел. — С их помощью я выяснил, что первым постом в Instagram на самом деле была фотография яхтенной стоянки South Beach Harbor у пирса номер 38, которую опубликовал Майк Кригер, сооснователь Instagram».

Пользователь перебрал все посты от instagram.com/p/A до instagram.com/p/Z:

А и B — не сохранились.

С:

Автор: Кевин Систром. 16 июля 2010 года, 14.24 по Сан-Франциско

Тот самый якобы первый пост, а на самом деле — тринадцатый. На фото — чья-то собака и нога девушки Кевина Николь. Павел отмечает, что «д ело происходит в мексиканском городке Тодос-Сантос, популярном направлении для серферов, откуда сутки езды от Сан-Франциско на машине».

D:

16 июля 2010 года, 14.29 по Сан-Франциско

Через 5 минут Кевин публикует снимок из закусочной в Тодос-Сантосе Tacos Chilakos, которая сейчас закрыта.

«Тогда Кевин не мог позволить себе дорогой отдых. Год назад он ушел из отдела маркетинга проекта американского метро — в полную неизвестность. Хоть Кевин и нашел немного инвестиций на свой проект, его стартап так и не взлетал. Пользователи первой версии Instagram никак не понимали, зачем он вообще нужен», — отмечает автор.

E:

16 июля 2010 года, 14.33 по Сан-Франциско

На фото девушка Кевина Николь пьет коктейль. По словам Павла, это неспроста: еще недавно будущий Instagram назывался «Скотч» (Scotch), а до этого — «Бурбон» (Burbn).

Конкретно в момент съемки приложение носит рабочее название Codename («Кодовое имя»). Идея скрестить instant camera (то есть «камера полароидного типа») и gram (то есть telegram, как у Дурова) появится месяцем позднее.

F: удален.

G:

16 июля 2010 года, 10.26 по времени Сан-Франциско

Это и есть настоящий первый снимок согласно временной отметке в коде.

«Фотографию яхтенной стоянки в South Harbour beach делает Майк Кригер, сооснователь Instagram. Тогда у ребят не было денег на яхты: это вид из окна бизнес-инкубатора Dogpatch labs, где они снимали офис по дешевке. Можно даже определить точное место: это причал № 38», — отмечает Павел.

H:

16 июля 2010 года, в Сан-Франциско ровно полдень. Пост номер два

«Дело происходит все в том же стартап-инкубаторе со странным названием „Лаборатория собачьих заплаток“. Позже он переехал из Америки в Дублин, где налоги значительно меньше, — комментирует автор. — Майк и Кевин учились вместе в Стэнфорде: Кевин — на инженера, Майк — на семиолога. Когда (много позже) Кевин Систром поругается с Марком Цукербергом, Майк уйдет из компании вместе с ним».

I:

16 июля 2010 года, 12.14 дня в Калифорнии. Пост номер три

«Портрет Кевина и Николь публикует новый персонаж: Брюс Эббот. Он не работал в стартапе — просто зашел проведать друзей, поэтому официально считается первым публичным Instagram-пользователем. После взрывного успеха соцсети Брюс не стал просить себе теплое местечко у друзей, а ушел работать дизайнером в Disney», — пишет Павел.

J: удален.

K:

12.25 в Сан-Франциско. Это четвертый пост из сохранившихся

«Николь тоже фотографирует вид из окна офиса. Ее роль в проекте была не самой выдающейся: она просто поддерживала ребят. Через пять лет она станет женой Кевина Систрома, родит ему детей и получит кресло в правлении Instagram», — отмечает Павел.

L: пост есть, но фотография не отображается; датирован утром следующего дня.

M:

N:

O:

P:

Q: недоступен.

R:

S:

T: не сохранился.

U:

Фото с предпремьеры фильма «Начало».

V: пост остался, но картинка недоступна. Опубликован поздно вечером 16 июля.

W:

X, Y, Z, — не сохранились.

Через пару месяцев тестирования публичная версия Instagram появится в AppStore и почти сразу наберет 1 млн пользователей и станет приложением номер один, подытоживает Павел.