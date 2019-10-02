ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите на первое фото в Instagram

03.10.2019 11:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь Pavel Gurov однажды обнаружил, что у всех постов в Instagram одинаковое начало интернет-адреса — instagram.com/p (то есть post). Но что, если после «/p/» поставить A, B, C и так далее? Выяснилось, что так можно найти самые первые 28 постов в соцсети. Свое открытие он опубликовал на vc.ru.

Хотя основатель Instagram Кевин Систорм утверждает, что первым постом было фото с собакой, на деле первый снимок был совсем иным.

«Покопавшись в коде первых публикаций по алфавиту, я обнаружил в нем временные отметки по Гринвичу с точностью до секунды, — пишет Павел. — С их помощью я выяснил, что первым постом в Instagram на самом деле была фотография яхтенной стоянки South Beach Harbor у пирса номер 38, которую опубликовал Майк Кригер, сооснователь Instagram».

Пользователь перебрал все посты от instagram.com/p/A до instagram.com/p/Z:

А и B — не сохранились.

С:

 
Автор: Кевин Систром. 16 июля 2010 года, 14.24 по Сан-Франциско
Тот самый якобы первый пост, а на самом деле — тринадцатый. На фото — чья-то собака и нога девушки Кевина Николь. Павел отмечает, что «дело происходит в мексиканском городке Тодос-Сантос, популярном направлении для серферов, откуда сутки езды от Сан-Франциско на машине».

D:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kevin Systrom (@kevin) 16 Июл 2010 в 2:29 PDT

16 июля 2010 года, 14.29 по Сан-Франциско

Через 5 минут Кевин публикует снимок из закусочной в Тодос-Сантосе Tacos Chilakos, которая сейчас закрыта.

«Тогда Кевин не мог позволить себе дорогой отдых. Год назад он ушел из отдела маркетинга проекта американского метро — в полную неизвестность. Хоть Кевин и нашел немного инвестиций на свой проект, его стартап так и не взлетал. Пользователи первой версии Instagram никак не понимали, зачем он вообще нужен», — отмечает автор.

E:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kevin Systrom (@kevin) 16 Июл 2010 в 2:33 PDT

16 июля 2010 года, 14.33 по Сан-Франциско

На фото девушка Кевина Николь пьет коктейль. По словам Павла, это неспроста: еще недавно будущий Instagram назывался «Скотч» (Scotch), а до этого — «Бурбон» (Burbn).

Конкретно в момент съемки приложение носит рабочее название Codename («Кодовое имя»). Идея скрестить instant camera (то есть «камера полароидного типа») и gram (то есть telegram, как у Дурова) появится месяцем позднее.

F: удален.

G:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mike Krieger (@mikeyk) 16 Июл 2010 в 10:26 PDT

16 июля 2010 года, 10.26 по времени Сан-Франциско

Это и есть настоящий первый снимок согласно временной отметке в коде.

«Фотографию яхтенной стоянки в South Harbour beach делает Майк Кригер, сооснователь Instagram. Тогда у ребят не было денег на яхты: это вид из окна бизнес-инкубатора Dogpatch labs, где они снимали офис по дешевке. Можно даже определить точное место: это причал № 38», — отмечает Павел.

H:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mike Krieger (@mikeyk) 16 Июл 2010 в 12:00 PDT

16 июля 2010 года, в Сан-Франциско ровно полдень. Пост номер два

«Дело происходит все в том же стартап-инкубаторе со странным названием „Лаборатория собачьих заплаток“. Позже он переехал из Америки в Дублин, где налоги значительно меньше, — комментирует автор. — Майк и Кевин учились вместе в Стэнфорде: Кевин — на инженера, Майк — на семиолога. Когда (много позже) Кевин Систром поругается с Марком Цукербергом, Майк уйдет из компании вместе с ним».

I:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @abbott (@abbott) 16 Июл 2010 в 12:14 PDT

16 июля 2010 года, 12.14 дня в Калифорнии. Пост номер три

«Портрет Кевина и Николь публикует новый персонаж: Брюс Эббот. Он не работал в стартапе — просто зашел проведать друзей, поэтому официально считается первым публичным Instagram-пользователем. После взрывного успеха соцсети Брюс не стал просить себе теплое местечко у друзей, а ушел работать дизайнером в Disney», — пишет Павел.

J: удален.

K:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nicole Systrom (@nicole) 16 Июл 2010 в 12:25 PDT

12.25 в Сан-Франциско. Это четвертый пост из сохранившихся

«Николь тоже фотографирует вид из окна офиса. Ее роль в проекте была не самой выдающейся: она просто поддерживала ребят. Через пять лет она станет женой Кевина Систрома, родит ему детей и получит кресло в правлении Instagram», — отмечает Павел.

L: пост есть, но фотография не отображается; датирован утром следующего дня.

M:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kevin Systrom (@kevin) 16 Июл 2010 в 12:58 PDT

N:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @abbott (@abbott) 16 Июл 2010 в 1:06 PDT

O:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @abbott (@abbott) 16 Июл 2010 в 1:08 PDT

P:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mike Krieger (@mikeyk) 16 Июл 2010 в 1:11 PDT

Q: недоступен.

R:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nicole Systrom (@nicole) 16 Июл 2010 в 1:28 PDT

S:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kevin Systrom (@kevin) 16 Июл 2010 в 1:42 PDT

T: не сохранился.

U:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mike Krieger (@mikeyk) 16 Июл 2010 в 2:05 PDT

Фото с предпремьеры фильма «Начало».

V: пост остался, но картинка недоступна. Опубликован поздно вечером 16 июля.

W:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nicole Systrom (@nicole) 16 Июл 2010 в 2:06 PDT

X, Y, Z, — не сохранились.

Через пару месяцев тестирования публичная версия Instagram появится в AppStore и почти сразу наберет 1 млн пользователей и станет приложением номер один, подытоживает Павел.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь Pavel Gurov однажды обнаружил, что у всех постов в Instagram одинаковое начало интернет-адреса — instagram.com/p (то есть post). Но что, если после «/p/» поставить A, B,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Таиланде мужчина уснул во время игры на смартфоне и умер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика