В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны. Погибло семь человек

Источник материала: IT.Tut.by

Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение администрации аэропорта в Twitter .



Фото: topwar.ru

«Мы подтверждаем инцидент с самолетом времен Второй мировой войны, принадлежащим Collings Foundation этим утром в аэропорту Брэдли. Мы проводим операцию по тушению огня и спасению. Аэропорт закрыт», — говорится в сообщении.

Как передает CNN , при крушении бомбардировщика погибло семь человек.

По данным Федерального авиационного управления США, речь идет о бомбардировщике B-17. Он потерпел крушение при приземлении на шестую взлетно-посадочную полосу аэропорта около 10.00 по времени Восточного побережья США (17.00 мск). Ведомство не уточняет, сколько человек находилось на борту самолета.

B-17, известный как «Летающая крепость», был разработан в 1930-е годы американской компанией Boeing. В общей сложности было построено более 12,7 тыс. таких самолетов различной модификации. Их эксплуатация продолжалась до 1945 года.