В Австралии военный самолет пролетел в опасной близости от небоскребов: впечатляющее видео

Источник материала: Tut.by

На международном фестивале искусств в австралийском Брисбене пилоты ВВС страны устроили впечатляющее шоу, пролетев на грузовом самолете Boeing C-17A Globemaster прямо среди небоскребов. Такой полет одобрили не все местные жители, но все прошло без происшествий, а зрелище по-настоящему захватывает дух. Взгляните сами.