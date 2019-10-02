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В Австралии военный самолет пролетел в опасной близости от небоскребов: впечатляющее видео

03.10.2019 13:48 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На международном фестивале искусств в австралийском Брисбене пилоты ВВС страны устроили впечатляющее шоу, пролетев на грузовом самолете Boeing C-17A Globemaster прямо среди небоскребов. Такой полет одобрили не все местные жители, но все прошло без происшествий, а зрелище по-настоящему захватывает дух. Взгляните сами.

 
 
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