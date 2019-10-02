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Секретный спецназ СССР захватил АЭС за 42 секунды, чтобы освободить пленника

03.10.2019 15:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Элитные спецназовцы СССР во время обучения на сверхсекретных курсах усовершенствования офицерского состава КГБ проходили учения на реальных действующих атомных электростанциях. Однажды спецназ захватил даже Белоярскую АЭС на Урале — причем сделал это за 42 секунды. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Звезда».

Секретный спецназ СССР захватил АЭС за 42 секунды, чтобы освободить пленника
Фото: wikipedia.org

Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ появились на базе одной из воинских частей в Подмосковье в 1969 году.

Зачастую бойцам ставили нетривиальные задачи вроде спецопераций в незнакомой местности. В ходе подготовки к реальной операции в Африке в 80-х годах и состоялся штурм Белоярской АЭС. Так спецназ должен был отработать навыки проникновения на особо охраняемые объекты, а сотрудники и охрана станции могли узнать о возможных проблемах с безопасностью.

Все охранные системы АЭС были активизированы вовремя, но на то, чтобы захватить объект, у спецназа ушло всего 42 секунды. За это время бойцы успели произвести условное минирование реакторов — сигнализация их так и не отследила.

Успешно пройдя испытание, спецназовцы отправились в Африку и выкрали там из тюрьмы разведчика с позывным «Ворон» — на операцию ушло 17 минут.

 
 
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Элитные спецназовцы СССР во время обучения на сверхсекретных курсах усовершенствования офицерского состава КГБ проходили учения на реальных действующих...
 
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