Попробуйте решить задачку для первого класса (ответ вас удивит)

Источник материала: IT.Tut.by

Один из пользователей площадки Pikabu рассказал о, на первый взгляд, простой детской задачке для первоклассников, которую предложили решить его ребенку. Впрочем, ответ на задачу удивил не только детей, но и взрослых.

Условие задачи звучит так: «Нарисуй кружок. Слева от него нарисуй квадрат». Логично предположить, что рисунок должен выглядеть так:





Но оказалось, что все немного сложнее. Тема проверочной работы — пространственные и временные представления. Из-за этого правильным ответом может считаться только такой вариант:





Пользователь Pikabu написал, что учительница объяснила это так: «Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат».

Впрочем, не всем родителям первоклассников такой ответ понравился. Кто-то даже написал: «Если вы видите знак „Поворот на право запрещен“, нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?».