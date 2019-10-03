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Попробуйте решить задачку для первого класса (ответ вас удивит)
04.10.2019 11:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Один из пользователей площадки Pikabu
Условие задачи звучит так: «Нарисуй кружок. Слева от него нарисуй квадрат». Логично предположить, что рисунок должен выглядеть так:
Но оказалось, что все немного сложнее. Тема проверочной работы — пространственные и временные представления. Из-за этого правильным ответом может считаться только такой вариант:
Пользователь Pikabu написал, что учительница объяснила это так: «Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат».
Впрочем, не всем родителям первоклассников такой ответ понравился. Кто-то даже написал: «Если вы видите знак „Поворот на право запрещен“, нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?».
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