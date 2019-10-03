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В США уравняли российскую С-400 и американскую Patriot

04.10.2019 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, которая в сентябре была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Defense News.

В США уравняли российскую С-400 и американскую Patriot
Фото: topwar.ru

«C-400 также [подобно MIM-104 Patriot] не предназначена для поражения низколетящих целей», — отметил бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи. По его мнению, система противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot американского производства «предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолетов и крупных баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить» таким комплексом.

По словам эксперта, «лишь разнообразные, многоуровневые и интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны [ПВО и ПРО] могут бороться со всеми типами атак».

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин заявил, что для уничтожения низколетящих ракет и беспилотников подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

 
 
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Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, которая в сентябре была...
 
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