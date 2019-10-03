В черепе человека нашли золотое сечение

Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи обнаружили, что соотношение между узловыми точками нашего черепа образует золотое сечение — так называемый «алгоритм красоты», при котором меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Приблизительная его величина — 1,6180339887. Золотое сечение встречается во многих вещах и явлениях нашего мира, а теперь обнаружено и в нашей голове. Об этом открытии сообщает Science Alert со ссылкой на The Journal of Craniofacial Surgery .



Фото: Mathew MacQuarrie / Unsplash

Неврологи Рафаэль Тамарго и Джонатан Пиндрик провели исследование пропорций черепов разных существ и пришли к выводу, что размер и форма черепа человека соответствуют золотому сечению.

«Развиваясь на протяжении тысячелетий, человеческий череп воплощает элегантную гармонию структуры и функциональности», — написали исследователи в своей статье, в которой сравниваются 100 физиологически нормальных человеческих черепов с 70 образцами шести других млекопитающих.

Особый интерес представляла так называемая полукружная линия носоглотки, которая соединяет точку на носовых костях с небольшим выпуклостью на затылке, называемой «инион».

Другая точка — это «брегма», место схождения двух швов — венечного и сагитального. Исследователи измеряли расстояние между брегмой и инионом, потому что они соответствуют базовым нервным структурам как у людей, так и у других животных.



Изображение: Johns Hopkins University

По словам исследователей, если вы разделите расстояние от брегмы до иниона на расстояние от носового соединения до брегмы, а затем разделите размер дуги в области носа на расстояние брегма-иона, эти два числа образуют отношение примерно 1.6, что довольно близко к золотому сечению.

Что это означает, пока не совсем понятно. В последние годы это соотношение было обнаружено среди всех видов физиологических структур, от нашего сердца до клеток крови, что ставит вопрос, является ли золотое сечение важным для биологии.