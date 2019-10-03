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Возле Майорки найдены древние подводные сосуды. Там вино, которому 1700 лет

04.10.2019 15:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Подводные археологи обнаружили затонувший клад возрастом 1700 лет у побережья Майорки в Испании. 93 амфоры, большая часть которых остались неповрежденными и, вероятно, до сих пор хранят содержимое, находятся в 50 метрах от берега среди обломков древнеримского корабля. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Возле Майорки найдены древние подводные сосуды. Там вино, которому 1700 лет
Фото: IBEAM

Терракотовые сосуды, найденные на месте кораблекрушения, были аккуратно сложены в трюме небольшого судна длиной 10 метров и диаметром пять метров. Вероятно, корабль принадлежал торговцам, перевозившим товар между Пиренейским полуостровом и Римом. Хорошая сохранность сосудов говорит о том, что кораблекрушение могло произойти из-за течи или бунта.

В сосудах могут находиться остатки таких продуктов питания, как вино, оливковое масло и ферментированный рыбный соус гарум. Специалисты поместили поднятые со дна амфоры в пресноводные бассейны в музее Майорки, чтобы уберечь от губительной кристаллизации соли. После этого ученые планируют изучить надписи на сосудах и изучить их содержимое.

 
 
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Подводные археологи обнаружили затонувший клад возрастом 1700 лет у побережья Майорки в Испании. 93 амфоры, большая часть которых остались неповрежденными и,...
 
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