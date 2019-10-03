Лучшие студенты БГУ получили стипендию в две тысячи долларов от Wargaming

Источник материала: IT.Tut.by

Шестнадцать студентов БГУ стали обладателями грантов первого конкурса «Стипендия Wargaming». Дипломы вручил директор компании Владимир Кислый в здании ректората Белорусского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба Wargaming.



Фото: пресс-служба Wargaming

Лауреатами стипендии стали студенты четырех факультетов БГУ, на которых в свое время учились основатели компании Wargaming.

Среди проектов студентов-стипендиатов — разработка новых каталитических систем для синтеза тройных блок-сополимеров на основе полиизобутилена, которые могут быть использованы в протезах клапанов сердца со створчатым аппаратом лепесткового типа; разработка и тестирование способов и алгоритмов управления беспилотными наземными аппаратами; создание новых видов органо-минеральных удобрений в биоразлагаемой упаковке; применение методов машинного обучения и анализа данных в нейрофизиологии; аэрокосмические исследования и многое другое.

Стипендии позволяют им публиковать свои материалы в зарубежных изданиях, заказывать перевод научных статей на иностранные языки, оплачивать оборудование и другое.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», каждому студенту в течение семестра будет выделено 2000 долларов, то есть ежемесячно победители будут получать по 400. Как потратить эти деньги, решит сама молодежь.

Отметим, для получения гранта студентам необходимо было иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Гранты будут выплачиваться ежемесячно на протяжении семестра.

В ближайшее время будут оглашены победители второго конкурса на соискание гранта от компании.