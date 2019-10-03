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Лучшие студенты БГУ получили стипендию в две тысячи долларов от Wargaming
04.10.2019 16:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Шестнадцать студентов БГУ стали обладателями грантов первого конкурса «Стипендия Wargaming». Дипломы вручил директор компании Владимир Кислый в здании ректората Белорусского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба Wargaming.
Лауреатами стипендии стали студенты четырех факультетов БГУ, на которых в свое время учились основатели компании Wargaming.
Среди проектов студентов-стипендиатов — разработка новых каталитических систем для синтеза тройных блок-сополимеров на основе полиизобутилена, которые могут быть использованы в протезах клапанов сердца со створчатым аппаратом лепесткового типа; разработка и тестирование способов и алгоритмов управления беспилотными наземными аппаратами; создание новых видов органо-минеральных удобрений в биоразлагаемой упаковке; применение методов машинного обучения и анализа данных в нейрофизиологии; аэрокосмические исследования и многое другое.
Стипендии позволяют им публиковать свои материалы в зарубежных изданиях, заказывать перевод научных статей на иностранные языки, оплачивать оборудование и другое.
Как
Отметим, для получения гранта студентам необходимо было иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Гранты будут выплачиваться ежемесячно на протяжении семестра.
В ближайшее время будут оглашены победители второго конкурса на соискание гранта от компании.
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Шестнадцать студентов БГУ стали обладателями грантов первого конкурса «Стипендия Wargaming». Дипломы вручил директор компании Владимир Кислый в здании ректората...
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