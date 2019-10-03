Индийские военные признали, что по ошибке сбили свой вертолет Ми-17

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Командующий Военно-воздушными силами Индии Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия признал, что февральское падение вертолета Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир, приведшее к гибели семи человек, случилось по вине индийских военных, сообщает РБК, ссылаясь на телеканал NDTV.



Фото: wikipedia.org

«Это было большой ошибкой с нашей стороны. Мы признаем это. Наша ракета сбила вертолет, это было установлено», — заявил командующий ВВС страны во время пресс-конференции в Нью-Дели.

Он добавил, что штаб принимает меры по привлечению к ответственности виновных в случившимся.

Крушение Ми-17 случилось 27 февраля недалеко от границы с Пакистаном. В результате падения погибли шесть военнослужащих Индии и одно гражданское лицо. Инцидент произошел на следующий день, после того как воздушные силы Индии вторглись в Пакистан для устранения тренировочного лагеря террористов в городе Балакот. Власти Пакистана отрицали свою причастность к падению вертолета.

Ситуация на границе Индии и Пакистана обострилась, после того как в результате теракта, совершенного 14 февраля, погибли представители военной полиции Индии. После этого ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на пакистанской территории, индийские и пакистанские самолеты вступили в воздушный бой.