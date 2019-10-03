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Белорусские танкисты выложили свой инвентарь для международного флешмоба

04.10.2019 17:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады приняли участие в Tetris Challenge и выложили свое фото с танком Т-72Б. Снимок появился в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.

Белорусские танкисты выложили свой инвентарь для международного флешмоба
Фото: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

Как снимали это фото, вы можете посмотреть в ролике от «ВоенТВ».

Это не первый случай, когда белорусские военные принимают участие в челлендже. Ранее отметиться успел экипаж медицинского вертолета Ми-8. Из других ведомств фото Tetris Challenge выкладывали специалисты «Бэлэнерго» и МЧС.

Как мы писали ранее, подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.

 
 
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Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады приняли участие в Tetris Challenge и выложили свое фото с танком Т-72Б. Снимок появился в телеграм-канале...
 
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