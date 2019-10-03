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Белорусские танкисты выложили свой инвентарь для международного флешмоба
04.10.2019 17:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады приняли участие в Tetris Challenge и выложили свое фото с танком Т-72Б. Снимок
Как снимали это фото, вы можете посмотреть в ролике от «ВоенТВ».
Это не первый случай, когда белорусские военные принимают участие в челлендже. Ранее
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Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады приняли участие в Tetris Challenge и выложили свое фото с танком Т-72Б. Снимок появился в телеграм-канале...
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