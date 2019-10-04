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Что стало с героями известных мемов: девочка, которая «подожгла дом» и «крутой пацан»

05.10.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Да-да, мы снова пробуем освежить знания о том, что происходит в жизни героев известных старых мемов. На этот раз вспоминаем «детские» приколы: девочку, которая с ухмылкой снимается на фоне горящего дома, и мальчика, который ест песок, наверное, круче всех в мире. Вы точно помните этих ребят!

«Девочка-катастрофа» (Disaster girl)

Что стало с героями известных мемов: девочка, которая «подожгла дом» и «крутой пацан»
Фото: Dave Roth, flickr.com

Зоуи Рот прославилась благодаря своему папе-фотографу Дэвиду Роту (Dave Roth). Еще в 2004-м он снял свою четырехлетнюю дочь на фоне тренировочного тушения пожара в Северной Каролине. «В столе» фотка лежала три года, и только в 2007-м Дэвид опубликовал ее на хостинге Zooomr, где пользователи сразу начали активно комментировать снимок. Может быть, на этом этапе все бы и затихло, но еще через год фотограф подался с этим изображением на профессиональный конкурс. И выиграл его! Одним из призов была публикация снимка в журнале. После этого фото Зоуи стало мемом.

В 2016 году журналисты таблоида The Sun нашли девушку: к тому моменту она уже поступила в колледж. Тогда Зоуи признавалась, что она гордится быть «девочкой-катастрофой». Единственным моментом, когда она «чувствовала себя некомфортно», стала фотожаба, где лицо Зоуи «наклеили» на тело Гитлера.

Мы связались с американкой на днях: оказалось, она все еще учится в колледже при университете в Чапел-Хилл (Северная Каролина) — изучает международные отношения и китайский.

— Люди никогда не узнают меня сами, — ответила нам Зоуи в Instagram. — Когда я им говорю, что девочка с мема — это я, они обычно удивляются и не верят мне. Однажды был забавный случай: профессор говорил со мной о мемах и привел в пример мой. Но он даже не знал, что эта девочка — я!

Также Зоуи рассказала, что у ее папы дела идут отлично. Сейчас он фотографирует иногда, а основная его работа связана с бизнесом. Кстати, Дэвиду неоднократно предлагали выкупить права на эту фотографию, но он отказывается.

«Ненавижу песочные замки» (Success kid)

Что стало с героями известных мемов: девочка, которая «подожгла дом» и «крутой пацан»
Фото: Laney Griner

История этого в чем-то похожа на «девочку-катастрофу». Своего 11-месячного сына Сэма Лэйни Гринер (Laney Griner) запечатлела в момент, когда мальчик пытался съесть песок. Произошло это в августе 2007-го. Женщина сразу же разместила фото в своем Flickr-аккаунте. Дальше по классике: сначала на «задник» дофотошопили другого ребенка с разрушенным песочным зáмком, потом фото растащили по другим сайтам, ну и понеслась.

Буквально на прошлой неделе Сэму исполнилось 13 лет. И его мама до сих пор гордится сыном: в профиле Лэйни много его фото, а в описании профиля женщины даже написано «мама success kid».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sam is 13 today

 
 
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Да-да, мы снова пробуем освежить знания о том, что происходит в жизни героев известных старых мемов. На этот раз вспоминаем «детские» приколы: девочку, которая...
 
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