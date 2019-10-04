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Что стало с героями известных мемов: девочка, которая «подожгла дом» и «крутой пацан»
05.10.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Да-да, мы снова пробуем освежить знания о том, что происходит в жизни героев известных старых мемов. На этот раз вспоминаем «детские» приколы: девочку, которая с ухмылкой снимается на фоне горящего дома, и мальчика, который ест песок, наверное, круче всех в мире. Вы точно помните этих ребят!
«Девочка-катастрофа» (Disaster girl)
Зоуи Рот прославилась благодаря своему папе-фотографу Дэвиду Роту (Dave Roth). Еще в 2004-м он снял свою четырехлетнюю дочь на фоне тренировочного тушения пожара в Северной Каролине. «В столе» фотка лежала три года, и только в 2007-м Дэвид опубликовал ее на хостинге Zooomr, где пользователи сразу начали активно комментировать снимок. Может быть, на этом этапе все бы и затихло, но еще через год фотограф подался с этим изображением на профессиональный конкурс. И выиграл его! Одним из призов была публикация снимка в журнале. После этого фото Зоуи стало мемом.
В 2016 году журналисты таблоида The Sun
Мы связались с американкой на днях: оказалось, она все еще учится в колледже при университете в Чапел-Хилл (Северная Каролина) — изучает международные отношения и китайский.
— Люди никогда не узнают меня сами, — ответила нам
Также Зоуи рассказала, что у ее папы дела идут отлично. Сейчас он фотографирует иногда, а основная его работа связана с бизнесом. Кстати, Дэвиду неоднократно предлагали выкупить права на эту фотографию, но он отказывается.
«Ненавижу песочные замки» (Success kid)
История этого в чем-то похожа на «девочку-катастрофу». Своего 11-месячного сына Сэма Лэйни Гринер (Laney Griner) запечатлела в момент, когда мальчик пытался съесть песок. Произошло это в августе 2007-го. Женщина сразу же разместила фото в своем
Буквально на прошлой неделе Сэму исполнилось 13 лет. И его мама до сих пор гордится сыном: в профиле Лэйни много его фото, а в описании профиля женщины даже написано «мама success kid».
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