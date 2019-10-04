БелЖД показала свой инвентарь для международного флешмоба

Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудники минской дистанции электроснабжения ЭЧК-104 приняли участие в Tetris Challenge и выложили свою фотографию в официальном аккаунте БелЖД в Instagram.



Фото: instagram.com/bel.railway

Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики, полицейские и профессионалы из других областей аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.

Как мы писали ранее, подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.

В Tetris Challenge уже успели поучаствовать, например, белорусские танкисты и вертолетчики, а также специалисты «Бэлэнерго» и МЧС.