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БелЖД показала свой инвентарь для международного флешмоба
05.10.2019 17:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сотрудники минской дистанции электроснабжения ЭЧК-104 приняли участие в Tetris Challenge и
Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики, полицейские и профессионалы из других областей аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.
Как мы писали ранее, подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.
В Tetris Challenge уже успели поучаствовать, например, белорусские танкисты и вертолетчики, а также специалисты «Бэлэнерго» и МЧС.
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Сотрудники минской дистанции электроснабжения ЭЧК-104 приняли участие в Tetris Challenge и выложили свою фотографию в официальном аккаунте БелЖД в Instagram.
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