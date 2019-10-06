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Характеристики Honor V30 и V30 Pro «утекли» в Сеть

07.10.2019 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor готовится к презентации двух новых топовых смартфонов — Honor V30 и Honor V30 Pro. Характеристики гаджетов недавно опубликовали в Twitter.

Характеристики Honor V30 и V30 Pro «утекли» в Сеть
На фото Honor 20

Судя по информации инсайдера @RODENT950, обычный V30 получит LCD-дисплей с одинарным вырезом для фронтальной камеры в форме буквы «О». Аппарат также будет поддерживать ускоренную 22,5-ваттную зарядку, объем аккумулятора составит 4000 мАч. Процессором выступит Kirin 990, разрешение основной камеры — 60 Мп.

Старший V30 Pro оснастят двойной селфи-камерой, которая будет встроена в OLED-кран. Объем батареи — 4200 мАч, в наличии окажется 40-ваттная ускоренная проводная и 15-ваттная беспроводная подзарядки. Процессор — Kirin 990 5G, основная камера — 60-мегапиксельная.

Точной даты анонса пока нет. Но скорее всего, смартфоны представят до конца года. На какой операционной системе будете базироваться гаджеты, пока также не ясно. Предположим, что ей окажется Android 10 с фирменной оболочкой EMUI, но поддержки Google-сервисов в ней может не оказаться.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Honor:

 
 
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Бренд Honor готовится к презентации двух новых топовых смартфонов — Honor V30 и Honor V30 Pro. Характеристики гаджетов недавно опубликовали в Twitter.
 
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