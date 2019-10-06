Такое мало кто видел: пилоты пассажирского рейса сняли полет американской баллистической ракеты

Источник материала: Tut.by

Пилоты пассажирского самолета Airbus A320, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану, сняли уникальные кадры: прямо перед ними состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Трайдент II». Она была выпущена с подводной лодки в Тихом океане и пролетела по пологой траектории в ночном небе. Такие ракеты могут нести ядерный заряд (не в этом случае, разумеется). В ролике также отчетливо видно отделение ступеней ракеты. Посмотрите: такое мало кто видел.