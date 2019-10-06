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Такое мало кто видел: пилоты пассажирского рейса сняли полет американской баллистической ракеты
07.10.2019 12:08 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пилоты пассажирского самолета Airbus A320, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану, сняли уникальные кадры: прямо перед ними состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Трайдент II». Она была выпущена с подводной лодки в Тихом океане и пролетела по пологой траектории в ночном небе. Такие ракеты могут нести ядерный заряд (не в этом случае, разумеется). В ролике также отчетливо видно отделение ступеней ракеты. Посмотрите: такое мало кто видел.
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