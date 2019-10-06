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Литва начала приемку новых ракетных комплексов из Норвегии

07.10.2019 13:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военно-воздушные силы Литвы начали приемку новых ракетных комплексов средней дальности NASAMS 2, произведенных норвежской оружейной компанией Konsberg. С февраля 2020 начнутся полигонные испытания ракет, и к концу следующего года две батареи NASAMS 2 встанут на боевое дежурстве в Литве. Об этом сообщает bmpd.livejournal.com.

Литва начала приемку новых ракетных комплексов из Норвегии
Источник: Министерство национальной обороны Литвы

Литовское Министерство национальной обороны еще в октябре 2017 года подписало с Kongsberg контракт на 110 миллионов евро на покупку двух батарей ЗРК средней дальности. Каждая из них будет включать четыре возимые пусковые установки и две РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel. Основные элементы комплексов Литва изготовит самостоятельно, но пусковые установки поставит Норвегия.

На сегодняшний день дивизион ПВО литовских военно-воздушных сил имеет на вооружении только переносные комплексы «Стингер», RBS-70 и Grom 2.

Литва начала приемку новых ракетных комплексов из Норвегии
Возимые пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности Kongsberg NASAMS 2, предназначенные для литовских ВВС. Источник: Министерство национальной обороны Литвы

ЗРК средней дальности NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) — результат совместных разработок Kongsberg и американского гиганта Raytheon. Система использует ракеты AIM-120 AMRAAM с активным радиолокационным самонаведением. Дальность стрельбы — до 25 километров, досягаемость по высоте — до 15 км. Комплекс стоит на вооружении в норвежских вооруженных силах и поставляется на экспорт — в США, Нидерланды, Испанию, Чили, Финляндию и Оман. В будущем система будет поставляться также в Индонезию, Австралию, Катар, Венгрию и Индию.

 
 
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Военно-воздушные силы Литвы начали приемку новых ракетных комплексов средней дальности NASAMS 2, произведенных норвежской оружейной компанией Konsberg. С февраля 2020...
 
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