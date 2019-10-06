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Названы официальные цены и дата старта продаж iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси

07.10.2019 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

25 октября в Беларуси стартуют официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro. 42.TUT.BY узнал, за сколько получится купить устройства.

Названы официальные цены и дата старта продаж iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси
На фото iPhone 11 Pro

По нашей информации, iPhone 11 (64 ГБ) оценили в 2099 рублей, модель на 128 ГБ — в 2299 рублей (920 евро), 256 ГБ — 2599 рублей. Более технически продвинутый iPhone 11 Pro при этом стоит 2999 (1317 евро), 3499 и 4099 рублей за модификации с 64, 256 и 512 ГБ внутренней памяти. Увеличенный iPhone 11 Pro Max оценили в 3299 (1449 евро), 3799 и 4399 рублей в версиях с таким же объемом хранилища.

Для сравнения: в соседней России цены на iPhone 11 стартуют с отметки в 840 евро, iPhone 11 Pro — в 1262 евро, iPhone 11 Pro Max — в 1402 евро. В Европе гаджеты можно купить соответственно за 799, 1149 и 1249 евро.

Устройства в Беларуси также будут доступны для покупки в рассрочку. Впрочем, тогда финальные цены могут немного отличаться.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
Ссылка на источник 44
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25 октября в Беларуси стартуют официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro. 42.TUT.BY узнал, за сколько получится купить устройства.
 
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