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Названы официальные цены и дата старта продаж iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси
07.10.2019 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
25 октября в Беларуси стартуют официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro. 42.TUT.BY узнал, за сколько получится купить устройства.
По нашей информации,
Для сравнения: в соседней России цены на iPhone 11 стартуют с отметки в 840 евро, iPhone 11 Pro — в 1262 евро, iPhone 11 Pro Max — в 1402 евро. В Европе гаджеты можно купить соответственно за 799, 1149 и 1249 евро.
Устройства в Беларуси также будут доступны для покупки в рассрочку. Впрочем, тогда финальные цены могут немного отличаться.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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25 октября в Беларуси стартуют официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro. 42.TUT.BY узнал, за сколько получится купить устройства.
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