Названы официальные цены и дата старта продаж iPhone 11 и iPhone 11 Pro в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

25 октября в Беларуси стартуют официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro. 42.TUT.BY узнал, за сколько получится купить устройства.



На фото iPhone 11 Pro

По нашей информации, iPhone 11 (64 ГБ) оценили в 2099 рублей, модель на 128 ГБ — в 2299 рублей (920 евро), 256 ГБ — 2599 рублей. Более технически продвинутый iPhone 11 Pro при этом стоит 2999 (1317 евро), 3499 и 4099 рублей за модификации с 64, 256 и 512 ГБ внутренней памяти. Увеличенный iPhone 11 Pro Max оценили в 3299 (1449 евро), 3799 и 4399 рублей в версиях с таким же объемом хранилища.

Для сравнения: в соседней России цены на iPhone 11 стартуют с отметки в 840 евро, iPhone 11 Pro — в 1262 евро, iPhone 11 Pro Max — в 1402 евро. В Европе гаджеты можно купить соответственно за 799, 1149 и 1249 евро.

Устройства в Беларуси также будут доступны для покупки в рассрочку. Впрочем, тогда финальные цены могут немного отличаться.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone: