Кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Источник материала: IT.Tut.by

С 7 по 14 октября в Швеции пройдет 118-я Нобелевская неделя. По традиции она стартовала с объявления имени лауреатов в области физиологии и медицины. В этом году награда досталась совместно Уильяму Дж. Кейлину-младшему (William G. Kaelin Jr), сэру Питеру Дж. Рэтклиффу (Sir Peter J. Ratcliffe) и Греггу Л. Семенце (Gregg L. Semenza) за исследования того, как клетки приспосабливаются к кислороду.



Скриншот из прямой трансляции

«Фундаментальное значение кислорода понималось веками, но как клетки адаптируются к изменениям уровня кислорода, не было неизвестно. В этом году награжденная Нобелевской премией работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом», — пояснили в институте.

Во время речи также отметили, что кислородное зондирование играет центральную роль в большом количестве заболеваний. «Открытия, сделанные лауреатами Нобелевской премии этого года, имеют фундаментальное значение для физиологии и проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями», — отметил ведущий.

В 2018 году награда досталась Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за открытие процессов, которые лежат в основе иммунной терапии рака. Полностью формулировка Нобелевского комитета выглядит так: «за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции». Открытия ученых позволяют сделать так, чтобы организм больного раком начал сам бороться с клетками опухолей.

Кто претендовал на премию по физиологии и медицине в этом году

По прогнозам Clarivate Analytics , премия могла достаться голландскому генетику Хансу Клеверсу из Утрехтского университета за исследования сигнального пути Wnt в стволовых и раковых клетках. В частности, его работа позволила испытывать новые лекарства без подопытных животных: ученому удалось вырастить из стволовых клеток участки тканей in vitro.

Еще одним претендентом был «дуэт» биохимиков и иммунологов — Джон Капплер и Филиппа Маррак из Еврейского национального центра здоровья в Денвере, которые изучили механизм толерантности Т-клеток, позволяющий не развиваться аутоиммунным заболеваниям.

Также победу пророчили тройке исследователей: Эрнсту Бамбергу из Института биофизики Общества Макса Планка, Карлу Дейссероту из Стэнфорда и Геро Мизенбёку из Оксфордского университета. Ученые сумели разработать оптогенетические инструменты для управления активностью конкретных нейронов. Созданный ими метод позволил узнать больше о болезни Паркинсона, восстановлении зрения, механизмах наркозависимости и расстройствах настроения.

Когда вручат премии в других областях

Завтра, 8 октября, станут известны лауреаты в области физики, 9 октября — в области химии. 10 октября вручат премию по литературе, 11 октября будут объявлены лауреаты премии мира, а обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции, определится 14 октября.

Нобелевская премия сегодня признается наиболее престижной научной наградой. Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Он создавался как частная независимая неправительственная организация с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон. Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.

Первые премии составляли 150 000 крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 000 крон (в пересчете на курс начала 2010-х годов — около 350 000 долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос.

В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всем мире. Кроме того, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

Однако в 2018-м награду в области литературы решили не вручать на фоне того, что число членов Шведской академии стало меньше и «во всем мире ослабло доверие». В ноябре 2017 года одного из членов организации обвинили в коррупции и домогательствах. В результате расследования три члена академии покинули ее ряды в знак протеста. Зато в этом году Нобелевская премия по литературе будет присуждена сразу за 2018 и 2019 годы.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря в день смерти Нобеля.