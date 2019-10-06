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Американка отказалась от смартфона на год, чтобы получить 100 тысяч долларов

07.10.2019 13:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Жительница США Илана Магдан отказалась от смартфона на год, чтобы получить премию в 100 тысяч долларов. Об этом пишет Marketwatch.com.

Американка отказалась от смартфона на год, чтобы получить 100 тысяч долларов
Фото: Marketwatch.com

Издание отмечает, что Илан одинока, с долгами, недавно переехала к родителям, работает неполный рабочий день, пишет фантастические рассказы и заблокировала Трампа в Twitter. А еще она решила отказаться на год от смартфонов, планшетов и подобных устройств. Если она продержится еще четыре месяца и пройдет тест на детекторе лжи, то получит 100 тысяч долларов.

Илан рассказала, что не намерена возвращаться к смартфонам, когда закончится эксперимент, так как без них ее продуктивность выросла на 125%. «Только в этом году я прочла более 30 книг, — говорит она. — Это сделало меня намного счастливее и улучшило мой график сна».

Кроме того, Илан решила попытаться восстановить общение с людьми, с которыми потеряла связь. По ее словам, она была зависима от смартфона, держала его у своей кровати и порой, когда не могла уснуть, говорила по телефону до четырех утра.

Сейчас она проверяет свою почту и соцсети на ноутбуке, а для звонков использует обычную «раскладушку». Этого ей достаточно: американка даже смогла провести книжный тур по стране с презентацией своего последнего фантастического романа. По словам Илан, единственная проблема — это удивление окружающих, что у нее нет смартфона.

Илан не единственная, кто решил отказаться от смартфонов. Даже генеральный директор Apple Тим Кук признался, что слишком много времени проводит в своем iPhone.

 
 
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Жительница США Илана Магдан отказалась от смартфона на год, чтобы получить премию в 100 тысяч долларов. Об этом пишет Marketwatch.com.
 
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