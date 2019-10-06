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В Сирии замечен необычный пулемет Калашникова

07.10.2019 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В сирийском Идлибе замечен весьма необычный вариант пулемета Калашникова. Оружие переделано под схему «булл-пап». Снимки бойца с оригинальным пулеметом были выложены в Twitter.

«Довольно редкий переделанный в „булл-пап“ ПКМ в Сирии. Он принадлежит иностранному бойцу и привлекает к себе мало внимания по сравнению с переделанными так же автоматами Калашникова», — гласит подпись к фото.

В комментариях к посту появились фотографии другой экипировки того же бойца, включая так же «обуллпапленный» АК — судя по всему, он питает слабость к такой компоновке оружия.

Оружие, выполненное по схеме «булл-пап», имеет магазин и ударный механизм в задней части, как правило, перед рукояткой. Такая компоновка позволяет уменьшить общую длину винтовки, автомата или пулемета, не уменьшая длину ствола. Булл-пап имеет и некоторые другие преимущества, но в целом популярность его не слишком высока. Переделки пулеметов с ленточным питанием под такую компоновку производятся нечасто и зачастую по личной инициативе владельца.

 
 
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В сирийском Идлибе замечен весьма необычный вариант пулемета Калашникова. Оружие переделано под схему «булл-пап». Снимки бойца с оригинальным пулеметом были...
 
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