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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике: за что наградили ученых
08.10.2019 12:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
С 7 по 14 октября в Швеции проходит 118-я Нобелевская неделя. Вчера комитет
«В этом году Нобелевская премия по физике вознаграждает новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей солнечной системы. Открытия навсегда изменили наши представления о мире», — отметил комитет.
Также в Стокгольме отметили, что «лауреат Нобелевской премии Джеймс Пиблз взял на себя космос, с его миллиардами галактик и скоплений галактик. Его теоретическая основа, разработанная за два десятилетия, является основой нашего современного понимания истории Вселенной, от Большого взрыва до наших дней». А Мишель Майор и Дидье Келос исследовали Млечный Путь в поисках неизвестных миров. В 1995 году они сделали первое открытие планеты вне нашей солнечной системы — экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, 51 Pegasi. Это открытие положило начало революции в астрономии, и с тех пор в Млечном Пути было найдено более 4000 экзопланет.
Напомним, что 2018 году половину награды
Это был третий случай, когда женщина стала лауреатом Нобелевской премии по физике. До тех пор награду получили Мария Гёпперт-Майер совместно с Хансом Йенсеном и Юджином Вигнером «за открытия, касающиеся структуры оболочки ядра» (в 1963 году) и Мария Склодовская-Кюри (в 1903-м совместно с Пьером Кюри и Анри Беккерелем).
Кто претендовал на Нобелевскую премию по физике?
В Clarivate Analytics
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Когда вручат премии в других областях
Завтра, 9 октября, станут известны имена лауреатов в области химии. 10 октября вручат премию по литературе, 11 октября будут объявлены лауреаты премии мира, а обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции, определится 14 октября.
Нобелевская премия сегодня признается наиболее престижной научной наградой. Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Он создавался как частная независимая неправительственная организация с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон. Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.
Первые премии составляли 150 000 крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 000 крон (в пересчете на курс начала 2010-х годов — около 350 000 долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос.
В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.
В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всем мире. Кроме того, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.
Однако в 2018-м награду в области литературы
Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря в день смерти Нобеля.
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С 7 по 14 октября в Швеции проходит 118-я Нобелевская неделя. Вчера комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, а сегодня присудил премию...
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