Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике: за что наградили ученых

Источник материала: IT.Tut.by

С 7 по 14 октября в Швеции проходит 118-я Нобелевская неделя. Вчера комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, а сегодня присудил премию по физике. Одну половину награды присудили Джеймсу Пиблсу «за теоретические открытия в области физической космологии», а другая половина досталась совместно Мишелю Майору и Дидье Келосу «за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».



Фото: @NobelPrize / Twitter

«В этом году Нобелевская премия по физике вознаграждает новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей солнечной системы. Открытия навсегда изменили наши представления о мире», — отметил комитет.

Также в Стокгольме отметили, что «лауреат Нобелевской премии Джеймс Пиблз взял на себя космос, с его миллиардами галактик и скоплений галактик. Его теоретическая основа, разработанная за два десятилетия, является основой нашего современного понимания истории Вселенной, от Большого взрыва до наших дней». А Мишель Майор и Дидье Келос исследовали Млечный Путь в поисках неизвестных миров. В 1995 году они сделали первое открытие планеты вне нашей солнечной системы — экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, 51 Pegasi. Это открытие положило начало революции в астрономии, и с тех пор в Млечном Пути было найдено более 4000 экзопланет.

Напомним, что 2018 году половину награды получил американский физик Артур Ашкин. Вторую половину премии разделили ученые Жерар Муру (Франция — США) и Донна Стрикланд (Канада). Награду вручили с формулировкой «за новаторские изобретения в области лазерной физики».

Это был третий случай, когда женщина стала лауреатом Нобелевской премии по физике. До тех пор награду получили Мария Гёпперт-Майер совместно с Хансом Йенсеном и Юджином Вигнером «за открытия, касающиеся структуры оболочки ядра» (в 1963 году) и Мария Склодовская-Кюри (в 1903-м совместно с Пьером Кюри и Анри Беккерелем).

Кто претендовал на Нобелевскую премию по физике?

В Clarivate Analytics считали , что на Нобелевскую премию мог претендовать Артур Экерт (Польша-Великобритания) — за основополагающие работы в сфере квантовой криптографии. А также Тони Хайнц (США) — за основополагающие работы по изучению оптических и электронных свойств двумерных наноматериалов, и Джон Пердью (США) — за исследования в области теории функционала плотности электронных структур и открытие «природного клея»: правил, по которым электроны объединяются в атомы, а атомы ​- в молекулы.

А в Inside Science делали ставку на трио ученых: Алена Аспе (Франция), Джона Клаузера (США) и Антона Зейлингера (Австрия) — за фундаментальные работы в области квантовой физики. Также издание написало, что премии достойны ученые, предложившие новые способы поиска экзопланет, и коллектив исследователей, сумевших впервые получить изображение черной дыры.

Когда вручат премии в других областях

Завтра, 9 октября, станут известны имена лауреатов в области химии. 10 октября вручат премию по литературе, 11 октября будут объявлены лауреаты премии мира, а обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции, определится 14 октября.

Нобелевская премия сегодня признается наиболее престижной научной наградой. Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Он создавался как частная независимая неправительственная организация с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон. Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.

Первые премии составляли 150 000 крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 000 крон (в пересчете на курс начала 2010-х годов — около 350 000 долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос.

В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всем мире. Кроме того, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

Однако в 2018-м награду в области литературы решили не вручать на фоне того, что число членов Шведской академии стало меньше и «во всем мире ослабло доверие». В ноябре 2017 года одного из членов организации обвинили в коррупции и домогательствах. В результате расследования три члена академии покинули ее ряды в знак протеста. Зато в этом году Нобелевская премия по литературе будет присуждена сразу за 2018 и 2019 годы.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря в день смерти Нобеля.