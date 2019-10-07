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«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет

08.10.2019 12:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Израиле обнаружены руины старейшего и крупнейшего города в регионе. Руины находятся в 50 километрах от Тель-Авива, им 5000 лет.

«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет
Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

В городе проживало около 6 тыс. человек, его уже называют «Нью-Йорком бронзового века». Там были улицы, отдельные кварталы, храм и городские стены для защиты населения. Более того, археологи обнаружили, что люди жили в этом месте даже 7000 лет назад. Израильские археологи говорят, что это самая значимая находка того периода истории.

«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет
Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY
«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет
Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

«Это просто Нью-Йорк раннего бронзового века — космополитичный, хорошо спроектированный город, в котором жили тысячи человек», — говорится в заявлении археологов.

«Нет никакого сомнения, что это открытие изменит наше понимание той эпохи, а также начала процесса урбанизации в Израиле».

«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет
Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Город, известный как Эн-Эсур, занимает примерно 65 гектаров, что примерно в два раза больше размеров любых других известных поселений той эпохи. Управление древностями Израиля сообщает, что в городе были проложены улицы и переулки, он разделен на жилые и коммерческие кварталы.

Во время раскопок нашли около четырех миллионов фрагментов кувшинов, инструменты, многие из которых были привезены из Египта, а также чрезвычайно редкие статуэтки людей и животных.

«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет

«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет

На месте раскопок были также обнаружены сгоревшие кости животных, что дает основания полагать, что здесь совершались жертвоприношения.

Судя по всему, эта местность привлекла людей наличием двух источников пресной питьевой воды. Кроме того, город был окружен землей, пригодной для сельского хозяйства, и находился неподалеку от основных торговых путей региона.

Раскопки на этом месте продолжаются уже два с половиной года. Археологам помогают пять тысяч подростков и добровольцев.

«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден город возрастом 5000 лет
Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Древний город был обнаружен случайно, во время строительства нового шоссе. Маршрут шоссе был перенесен, чтобы не повредить древнее место обитания.

 
 
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В Израиле обнаружены руины старейшего и крупнейшего города в регионе. Руины находятся в 50 километрах от Тель-Авива, им 5000 лет.
 
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