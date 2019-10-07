﻿ Россия «научит» индийских военных охотиться на F-22 и F-35. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия «научит» индийских военных охотиться на F-22 и F-35

08.10.2019 15:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

ВВС Индии собираются оснастить по крайней мере часть парка своих тяжелых истребителей Су-30МКИ радарами «Ирбис-Е», разработанными для российских Су-35. Использование таких систем вызвано появлением у соседей истребителей-невидимок (J-20 у Китая и перспективного пакистанского самолета, создаваемого в рамках программы Project AZM). Об этом пишет американское издание Military Watch.

Россия «научит» индийских военных охотиться на F-22 и F-35
Су-30МКИ. Фото: wikipedia.org

Су-35 — самая современная модификация классического советского Су-27, разработанная специально для противодействия американскому пятому поколению — F-22 Raptor и F-35 Lightning. Передовые системы радиолокационной малозаметности, имеющиеся у обоих самолетов, требуют симметричного ответа. Пока неизвестно, на каком точно расстоянии «Ирбис-Э» может замечать американские истребители-невидимки: по одним данным, это 58 километров, по другим — 90.

Попытки оснастить Су-30МКИ новейшим «Ирбисом-Э» — не единственная мера, которая должна дать индийским самолетам возможность бороться с соперниками пятого поколения. Возможен вариант оснащения истребителей двигателями на основе тех, что стоят на Су-35, и покупки новых ракет «воздух-воздух», таких, как Р-37М. Не исключена и покупка самих Су-35 для последующего производства по лицензии.

Тем не менее, в обозримом будущем именно Су-30МКИ суждено оставаться самым мощным истребителем Индии — их уже около 300 штук, и в ближайшие десятилетия ситуация не изменится. Однако ВВС страны уже обсуждают возможность покупки самолета с технологиями шестого поколения — производного от Су-57.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВВС Индии собираются оснастить по крайней мере часть парка своих тяжелых истребителей Су-30МКИ радарами «Ирбис-Е», разработанными для российских Су-35....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике: за что наградили ученых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика