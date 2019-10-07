Россия «научит» индийских военных охотиться на F-22 и F-35

Источник материала: IT.Tut.by

ВВС Индии собираются оснастить по крайней мере часть парка своих тяжелых истребителей Су-30МКИ радарами «Ирбис-Е», разработанными для российских Су-35. Использование таких систем вызвано появлением у соседей истребителей-невидимок (J-20 у Китая и перспективного пакистанского самолета, создаваемого в рамках программы Project AZM). Об этом пишет американское издание Military Watch.



Су-30МКИ. Фото: wikipedia.org

Су-35 — самая современная модификация классического советского Су-27, разработанная специально для противодействия американскому пятому поколению — F-22 Raptor и F-35 Lightning. Передовые системы радиолокационной малозаметности, имеющиеся у обоих самолетов, требуют симметричного ответа. Пока неизвестно, на каком точно расстоянии «Ирбис-Э» может замечать американские истребители-невидимки: по одним данным, это 58 километров, по другим — 90.

Попытки оснастить Су-30МКИ новейшим «Ирбисом-Э» — не единственная мера, которая должна дать индийским самолетам возможность бороться с соперниками пятого поколения. Возможен вариант оснащения истребителей двигателями на основе тех, что стоят на Су-35, и покупки новых ракет «воздух-воздух», таких, как Р-37М. Не исключена и покупка самих Су-35 для последующего производства по лицензии.

Тем не менее, в обозримом будущем именно Су-30МКИ суждено оставаться самым мощным истребителем Индии — их уже около 300 штук, и в ближайшие десятилетия ситуация не изменится. Однако ВВС страны уже обсуждают возможность покупки самолета с технологиями шестого поколения — производного от Су-57.