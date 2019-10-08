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Вот какие пять смартфонов недавно появились в продаже в Беларуси

09.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Каждый месяц мы делаем материал, в котором рассказываем о пяти смартфонах, что недавно начали продаваться в Беларуси. В эту подборку попали как устройства среднего уровня, так и дорогие флагманы.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Вот какие пять смартфонов недавно появились в продаже в Беларуси

Самый «свежий» гаджет в материале, который начал продаваться совсем недавно. Его главные плюсы: быстрый сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса, достаточная производительность благодаря процессору MediaTek Helio G90T, а также неплохая автономность. Во всяком случае, на полном заряде аккумулятора на 4500 мАч можно «прожить» день-полтора без подключения к розетке.

Основная камера состоит из четырех модулей (разрешение главного — 64 Мп) и может снимать с широким углом обзора. На наш взгляд, ее качество можно охарактеризовать так: выше среднего, но не лучше конкурентов. К минусам девайса отнесли большой вес в 200 граммов, не самую высокую яркость 6,53-дюймового IPS-экрана и невозможность установки сразу двух SIM-карт и карты памяти microSD.

 

Samsung Galaxy A30s

Вот какие пять смартфонов недавно появились в продаже в Беларуси

Это — новый смартфон Samsung среднего класса с AMOLED-дисплеем на 6,4 дюйма. Из других особенностей устройства — емкий аккумулятор объемом в 4000 мАч, фирменный процессор Exynos 7904, а также тройная основная камера (25 Мп + 5 Мп + 8 Мп). Последняя позволяет снимать с более широким углом обзора.

К недостаткам Galaxy A30s относится разве что экран с разрешением HD+. Предположим, что при желании на нем получится разглядеть отдельные пиксели.

 

Xiaomi Mi 9 Lite

Вот какие пять смартфонов недавно появились в продаже в Беларуси

Еще одна новинка от Xiaomi «почти флагманского» уровня. В ее актив входит AMOLED-дисплей на 6,39 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев, мощный процессор Snapdragon 710, а также батарея на 4030 мАч. Во время тестирования подзаряжать аппарат приходилось в среднем раз в полтора дня. Основная камера (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп), как и в рассмотренных нами ранее устройствах, может делать широкоугольные снимки.

Особых минусов в смартфоне мы не нашли. А еще хотелось бы, чтобы экранный сканер отпечатков срабатывал быстрее, и чтобы аппарат оснастили технологией от попадания внутрь корпуса воды и пыли.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 Lite

 

iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Новые топовые смартфоны Apple, наверное, на сегодняшний день являются одними из самых производительных и желанных гаджетов на рынке. Несмотря на то, что официальные продажи аппаратов начнутся в Беларуси только 25 октября, при желании купить устройства получится и сегодня.

Вот какие пять смартфонов недавно появились в продаже в Беларуси

Внешне девайсы не сильно отличаются от предшествующих iPhone Xs и iPhone Xr. Разве что с задних сторон корпуса камер стало больше — соответственно две и три для младшей и старших моделей. Разрешение всех фотодатчиков одинаковое — 12 Мп. Можно снимать с широким углом и 2-кратным зумом (на Pro-моделях).

Новые смартфоны работают на процессоре Apple A13 Bionic и благодаря этому являются одними из самых мощных аппаратов среди всех конкурентов. С сравнении с прошлогодними iPhone Xs и iPhone Xr на одном заряде iPhone 11 и iPhone 11 Pro также стали держаться дольше.

К минусам аппаратов мы отнесли отсутствие USB-C, небольшой объем памяти в 64 ГБ в минимальных конфигурациях смартфонов, отсутствие реверсивной подзарядки и экранов с частотой развертки в 90 Гц, а также завышенную цену, если сравнивать с флагманскими смартфонами от других компаний.

Полный обзор iPhone 11 Pro

 
 
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Каждый месяц мы делаем материал, в котором рассказываем о пяти смартфонах, что недавно начали продаваться в Беларуси. В эту подборку попали как устройства...
 
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