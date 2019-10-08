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Xiaomi Redmi 8 представлен официально. Цена - от 112 долларов

09.10.2019 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi представила новый смартфон начального уровня — Redmi 8. Об этом сообщает ресурс FoneArena.

Xiaomi Redmi 8 представлен официально. Цена - от 112 долларов

Аппарат получил экран на 6,22 дюйма с разрешением HD+, процессор Snapdragon 439, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенного хранилища. Память можно расширить картами microSD и при этом одновременно использовать две nanoSIM-карты. Емкость аккумулятора — 5000 мАч, есть поддержка ускоренной подзарядки. Кроме того, Redmi 8 оснащается портом USB-C.

Основная камера девайса — двойная, на 12 Мп и 2 Мп. Под ней располагается сканер отпечатков пальцев. Фронтальный фотомодуль — 8-мегапиксельный.

Xiaomi Redmi 8 представлен официально. Цена - от 112 долларов

Гаджет получится купить в синем, красном, зеленом и черном цветах. Цена стартовой конфигурации — 112 долларов, более продвинутой — 126 долларов. В Индии продажи стартуют уже 12 октября. О сроках появления Redmi 8 в других странах пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Xiaomi представила новый смартфон начального уровня — Redmi 8. Об этом сообщает ресурс FoneArena.
 
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