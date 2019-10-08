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В янтаре сохранились останки древней беспозвоночной «плесневой свиньи»

09.10.2019 12:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Палеонтологи исследовали останки миниатюрного древнего животного, сохранившиеся во фрагменте янтаря. Найденный в Доминикане образец датируется возрастом около 30 миллионов лет — средним палеогеном. А запертое в нем крошечное существо оказалось представителем прежде неизвестного семейства беспозвоночных — «плесневой свиньи», о которой ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Invertebrate Biology. Кратко об этом сообщает Naked Science.

В янтаре сохранились останки древней беспозвоночной «плесневой свиньи»
Фото: Invertebrate Biology

Под микроскопом животное действительно напоминает свинью, на что указывает и его официальное имя — Sialomorpha dominicana: от греческого «похожий на толстую свинью». Джордж Пойнар (George Poinar) и Дайана Нельсон (Diane Nelson) отмечают, что и диета его была подходящей: тут же, в янтаре, сохранились плесневые грибы и еще более мелкие беспозвоночные, которыми питалась эта «плесневая свинья», копаясь в теплой и влажной грязи.

По словам ученых, S. dominicana была в длину около 100 мкм, имела подвижную, расположенную на шее голову и четыре пары конечностей. Твердый экзоскелет требовал регулярной линьки для роста. Животные сочетали отдельные признаки, характерные для тихоходок и довольно далеких от них клещей, но при этом не принадлежали ни к одной из этих групп. Судя по всему, нет у них и современных потомков, и пока что животные остаются единственными представителями таксона с еще неясным положением на филогенетическом «древе жизни».

 
 
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Палеонтологи исследовали останки миниатюрного древнего животного, сохранившиеся во фрагменте янтаря. Найденный в Доминикане образец датируется возрастом около...
 
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