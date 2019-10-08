Ученые определили, как грибы влияют на развитие рака

Источник материала: IT.Tut.by

Рак предстательной железы, который встречается исключительно у мужчин, — одна из самых распространенных форм онкологических заболеваний среди представителей сильного пола. Так, за прошлый год во всем мире было диагностировано более 1,2 миллиона новых случаев этого заболевания, пишет Naked Science.



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Японские ученые во главе Шу Чжаном (Shu Zhang), доцентом кафедры эпидемиологии Департамента медицинской информатики и общественного здравоохранения при Университете Тохоку, решили изучить, как в профилактике рака простаты могут помочь грибы — популярный в Азии продукт благодаря его питательным и лечебным свойствам.

«Связь между употреблением грибов и заболеваемостью раком простаты у людей никогда ранее не изучалась. Насколько нам известно, это первое когортное исследование, показывающее потенциал грибов в профилактике рака предстательной железы. Хотя наша работа показывает, что регулярное потребление в пищу грибов может снизить риск возникновения рака простаты, мы хотим предостеречь, что правильное и сбалансированное питание, конечно, важнее», — объясняет Шу Чжан.

В исследовании участвовали более чем 36 тысяч японских мужчин в возрасте от 40 до 79 лет, которых разбили на две когорты. За первой группой ученые наблюдали с 1990 по 2014 год, за второй — с 1995-го по 2008-й. Результаты опубликованы в The International Journal of Cancer (IJC).

Изначально всех участников просили заполнить анкету об их образе жизни, разнообразии рациона, физической активности и вредных привычках.

Долгосрочное наблюдение показало, что регулярное употребление грибов снизило у участников эксперимента риск развития рака простаты, особенно это проявлялось у мужчин старше 50 лет, а также у тех, кто привык питаться в основном мясом и молочными продуктами и редко включал в свой рацион фрукты и овощи.

Всего 3,3 процента участников заболели раком предстательной железы за все годы наблюдения. Мужчины, которые употребляли в пищу грибы один или два раза в неделю, на восемь процентов были менее подвержены риску возникновения рака простаты, чем те, кто ел грибы менее одного раза в неделю.

В то же время те участники исследования, которые включали в свой рацион грибы три или более раз в неделю, имели на 17 процентов меньший риск, чем те, кто ел грибы реже одного раза за семь дней. Дневная норма составляла 7,6 грамма грибов.

По словам ученых, грибы — естественный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, в частности L-эрготионеина, который, как считается, смягчает окислительный стресс и клеточный дисбаланс в результате неправильного образа жизни, а также уменьшает воздействие токсинов из окружающей среды, которые могут привести к хроническому воспалению и в итоге к раку.

Как подчеркнул Чжан, результаты уже показали благотворное влияние грибов на здоровье человека. Однако, чтобы окончательно доказать роль этого продукта питания в профилактике рака, нужны исследования с привлечением людей других национальностей в иных условиях эксперимента.