|
Пользователи известного порносайта массово ищут ролики с Джокером
09.10.2019 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
После того, как на экраны вышел
Статистика показала, что всего за четыре дня количество поисковых запросов составило 741 тысячу. Причем пик пришелся на 6 октября — 291 тысяча запросов.
Для сравнения — когда в 2016 году на экраны вышел «Отряд самоубийц», пользователи того же сайта массово искали Харли Квинн. За два года популярность персонажа не упала — только за 2018 год ее искали 10 миллионов раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как на экраны вышел фильм «Джокер» (обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля), пользователи известного порносайта стали массово искать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)