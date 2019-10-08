Пользователи известного порносайта массово ищут ролики с Джокером

Источник материала: IT.Tut.by

После того, как на экраны вышел фильм «Джокер» (обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля), пользователи известного порносайта стали массово искать ролики с Джокером. Об этом сообщает аналитическое отделение сайта.





Статистика показала, что всего за четыре дня количество поисковых запросов составило 741 тысячу. Причем пик пришелся на 6 октября — 291 тысяча запросов.

Для сравнения — когда в 2016 году на экраны вышел «Отряд самоубийц», пользователи того же сайта массово искали Харли Квинн. За два года популярность персонажа не упала — только за 2018 год ее искали 10 миллионов раз.