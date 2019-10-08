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Пользователи известного порносайта массово ищут ролики с Джокером

09.10.2019 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

После того, как на экраны вышел фильм «Джокер» (обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля), пользователи известного порносайта стали массово искать ролики с Джокером. Об этом сообщает аналитическое отделение сайта.

Пользователи известного порносайта массово ищут ролики с Джокером

Статистика показала, что всего за четыре дня количество поисковых запросов составило 741 тысячу. Причем пик пришелся на 6 октября — 291 тысяча запросов.

Для сравнения — когда в 2016 году на экраны вышел «Отряд самоубийц», пользователи того же сайта массово искали Харли Квинн. За два года популярность персонажа не упала — только за 2018 год ее искали 10 миллионов раз.

 
 
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После того, как на экраны вышел фильм «Джокер» (обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля), пользователи известного порносайта стали массово искать...
 
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