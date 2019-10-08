Apple выпустит очки дополненной реальности. Узнали, что они смогут делать

Источник материала: IT.Tut.by

Известный аналитик Минг-Чи Куо рассказал, когда Apple выпустит очки дополненной реальности. Об этом пишет MacRumors.





Куо называет устройство гарнитурой дополненной реальности и заявляет, что в массовое производство гаджет поступит в четвертом квартале этого года. Так компания как раз успеет анонсировать устройство и начать продавать его во втором квартале 2020 года.

Куо напоминает: AR-очки от Apple будут позиционироваться как аксессуар для iPhone. Это значит, что очки, вероятно, будут выступать только как дисплей. Вычислительные процессы будут происходить на подключенным к очкам беспроводным способом смартфоне. Благодаря такому подходу аксессуар получится сделать относительно тонким и легким.

О том, что Apple разрабатывает собственную AR-гарнитуру, сообщалось еще в 2017 году. Изначально предполагалось, что на рынок она выйдет в 2019 году, но позже релиз устройства перенесли на 2020 год. Скорее всего, очки будут работать на адаптированной версии iOS, которую назовут rOS.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone: