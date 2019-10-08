Загрязнение воздуха обвинили в угрозе облысения

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Высокий уровень загрязнения воздуха существенно повышает риск выпадения волос и в конечном итоге может даже привести к облысению. К такому выводу пришла группа корейских ученых, которые рассказали о результатах своего исследования на 28-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV). Кратко об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Independent.



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Специалисты предположили, что находящиеся в воздухе загрязняющие частицы негативно влияют на волосы человека, снижая количество четырех основных белков, которые отвечают за их рост и упругость. Для подтверждения своей гипотезы они воздействовали на волосяные фолликулы разными концентрациями частиц пыли диаметром 10 мкм и мельчайших частиц дизельного топлива, а затем провели химический анализ клеток.

Результаты показали, что уровень бета-катенина — белка, который участвует в процессе роста волос и регенерации и регуляции фолликулов, был значительно снижен. Кроме того, оказалось, что загрязняющие частицы подействовали и на три других белка, которые связаны с ростом и сохранностью волос. При этом, как отмечают ученые, чем выше уровень загрязнения воздуха, тем сильнее снижалось количество белков в клетках. Таким образом, по словам экспертов, люди, проживающие в крупных городах или недалеко от промышленных предприятий, подвергаются большему риску облысения.

«Когда на волосяные фолликулы действовали обычные загрязнители воздуха, которые попали в атмосферу из-за сжигания топлива, количество белков в клетках, отвечающих за рост и упругость волос, значительно снижалось», — подчеркнул один из авторов исследования Хек Чхоль Квон. «Наши результаты показывают, что твердые частицы могут вызвать выпадение волос», — заключил он.

Предыдущие исследования доказали, что грязный воздух оказывает негативное влияние и на психическое здоровье человека, он может быть связан с развитием депрессии и биполярного расстройства личности. Специалисты из Чикагского университета (США) выяснили, что у американцев, которые живут в местах с наиболее низким качеством воздуха, риск возникновения биполярного расстройства повышался на 27%, а вероятность развития депрессии — на 6%. При этом, как подчеркивают ученые, они учли такие факторы, как возраст, пол и средний размер дохода, оказывающие воздействие на эмоциональное состояние человека.