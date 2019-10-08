Британский хирург восстановил девушке оторванную челюсть

Источник материала: IT.Tut.by

Когда британский хирург Рикардо Мохаммед-Али увидел 15-летнюю Эмили Экклс после ее падения с лошади, он сказал, что это худшее увечье, которой он когда-либо видел за пределами зоны военных действий.

Нижняя челюсть Эмили откололась от лица и держалась лишь на одном сантиметре кожи. Чтобы она не оторвалась, девушке пришлось поддерживать ее руками.

Трагедия случилось в августе во время семейной конной прогулки. Лошадь испугалась звука автомобильной выхлопной трубы и понесла. Девушка потеряла стремена, упала и ударилась головой о деревянный столб.

Девушку доставили в детскую больницу Шеффилда и вызвали специалиста по лицевой хирургии. По словам доктора Мохаммеда-Али, когда ему позвонили и сказали, что доставлен пациент с отделившейся от лица челюстью, он не поверил своим ушам и попросил повторить.

«Бывает, поступают пациенты с трещинами лицевых костей, но такого я еще не слышал. Я приехал в больницу и увидел Эмили. Нижняя часть ее лица висела на ниточке, левая часть челюсти была полностью выломана», — говорит хирург.

По словам Эмили, ситуация выглядела безнадежной, и она не верила, что сможет когда-нибудь жить прежней жизнью.

Но уже в сентябре, спустя всего лишь месяц после инцидента, девушка вернулась в школу.

Бригаде врачей во главе с Рикардо Мохаммедом-Али удалось восстановить лицо Эмили с помощью трех титановых пластин и 160 швов. Операция длилась пять с половиной часов.

Последующее восстановление Эмили прошло очень быстро, но она долго не решалась посмотреть на себя в зеркало. Это получилось случайно: переписываясь с подругой, она нечаянно включила камеру в режиме селфи.

«Это было точно как в кино. Я пережила ужасные минуты», — вспоминает девушка.

Сейчас, по ее словам, она полностью вернулась к нормальной жизни. Единственное напоминание о травме — легкое покалывание в нижней губе. Чувствительность вернулась не полностью из-за того, что был поврежден нерв.

Недавно она написала письмо королеве Елизавете II с просьбой присвоить доктору Рикардо Мохаммеду-Али звание рыцаря Британской империи.

«Заслуги людей, которые спасают других и дарят им возможность жить нормальной жизнью, должны быть как-то отмечены и признаны», — считает Эмили Экклс.

Из канцелярии королевы очень быстро пришел ответ, в котором секретарь Её Величества уведомляет девушку, что ее запрос передан на рассмотрение в соответствующий департамент.