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Названы самые мощные смартфоны на Android за сентябрь

10.10.2019 10:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Команда разработчиков популярного синтетического теста AnTuTu назвала десять смартфонов на Android, показавших лучшие результаты при прохождении бенчмарка в сентябре.

Названы самые мощные смартфоны на Android за сентябрь
Фото: freestocks.org / Unsplash

Десятое место досталось Huawei Mate 30 Pro, работающему на процессоре Kirin 990. Результат аппарата — 445 тысяч очков. Следом за ним идет OnePlus 7 Pro (Snapdragon 855), которому удалось набрать 448 тысяч баллов. На седьмой позиции — Samsung Galaxy Note10+ 5G. Отмечается, что тестирование проходила версия устройства с процессором от Qualcomm. Результат — 456 тысяч баллов.

Шестое место принадлежит Meizu 16S Pro со Snapdragon 855+. Аппарату удалось достичь планки в 460 тысяч баллов. Пятая строчка у Xiaomi Mi 9 Pro 5G с таким же процессором (464 тысячи очков), четвертое — у Xiaomi Black Shark 2 Pro (469 тысяч).

Тройка лидеров состоит из аппаратов от китайских производителей. Бронзу взял ASUS ROG Phone 2 с 12 ГБ оперативной памяти. Результат гаджета — 473 тысячи баллов. Второе место принадлежит Vivo IQOO Pro 5G — у него 481 тысяча очков. Золото взял Vivo NEX 3 5G. Этому устройству удалось набрать целых 483 тысячи баллов.

Ниже — цены нескольких смартфонов, названных выше:

 
 
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Команда разработчиков популярного синтетического теста AnTuTu назвала десять смартфонов на Android, показавших лучшие результаты при прохождении бенчмарка...
 
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