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Белорусские проекты в сфере ИИ пройдут акселерацию в TechMinsk и получат до 50 тысяч долларов
10.10.2019 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Для участия в акселерационной программе TechMinsk отобраны команды, разрабатывающие мобильные приложения и программное обеспечение в сферах архитектуры, обучения, здравоохранения, туризма, сферы досуга и бизнес анализа.
Программа началась с визита менторов Google, которые приехали специально для работы со стартапами в рамках соглашения между TechMinsk и Google Launchpad. Эксперты Google поделились знаниями в области технологий машинного обучения, управления продуктом, выводу стартапов на глобальные рынки и в других сферах.
Акселерационная программа состоит из 8 блоков, посвященных оценке и развитию продукта, маркетингу и продажам, глобальному росту, команде стартапа, правовым вопросам, развитию финансовой модели и работе с инвесторами. В рамках акселерационной программы участники будут развивать свои проекты с помощью экспертов из Беларуси, России, Европы и США. Программа завершится 10 декабря в Минске проведением Демо дня для потенциальных инвесторов и партнеров.
Программа проводится при финансовой поддержке Агентства США по Международному развитию (USAID) на базе Imaguru Startup HUB. TechMinsk проводит набор в акселерационную программу два раза в год. Следующий набор на весеннюю программу 2020 года будет объявлен уже этой осенью.
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