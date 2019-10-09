Белорусские проекты в сфере ИИ пройдут акселерацию в TechMinsk и получат до 50 тысяч долларов

Источник материала: IT.Tut.by

TechMinsk объявил о старте 10-недельной акселерационной программы для стартапов, работающих с технологиями искусственного интеллекта. Это первый набор акселератора, в рамках которого стартапы, прошедшие конкурсный отбор и принятые в программу, получают доступ не только к знаниям, но и финансовые инвестиции — до 50 тысяч долларов на проект. Об этом сообщают организаторы.



Фото: пресс-служба techminsk.com

Для участия в акселерационной программе TechMinsk отобраны команды, разрабатывающие мобильные приложения и программное обеспечение в сферах архитектуры, обучения, здравоохранения, туризма, сферы досуга и бизнес анализа.

Eightydays.me — сервис для автоматизации планирования и построения путешествий.

— сервис для автоматизации планирования и построения путешествий. PigPug — устройство для профилактики синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей.

— устройство для профилактики синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Artyline — инструмент для создания прототипов на основе бумажных скетчей.

— инструмент для создания прототипов на основе бумажных скетчей. Djinn Sensor — прибор для анализа воздуха внутри помещений.

— прибор для анализа воздуха внутри помещений. DealApp — saas для анализа телефонных звонков.

— saas для анализа телефонных звонков. WeAll — решение для организации представлений для посетителей мероприятий с использованием дисплеев или фонариков мобильных устройств.

— решение для организации представлений для посетителей мероприятий с использованием дисплеев или фонариков мобильных устройств. MakeML — инструмент для создания и тренировки нейросетей без использования кода.

Программа началась с визита менторов Google, которые приехали специально для работы со стартапами в рамках соглашения между TechMinsk и Google Launchpad. Эксперты Google поделились знаниями в области технологий машинного обучения, управления продуктом, выводу стартапов на глобальные рынки и в других сферах.

Акселерационная программа состоит из 8 блоков, посвященных оценке и развитию продукта, маркетингу и продажам, глобальному росту, команде стартапа, правовым вопросам, развитию финансовой модели и работе с инвесторами. В рамках акселерационной программы участники будут развивать свои проекты с помощью экспертов из Беларуси, России, Европы и США. Программа завершится 10 декабря в Минске проведением Демо дня для потенциальных инвесторов и партнеров.

Программа проводится при финансовой поддержке Агентства США по Международному развитию (USAID) на базе Imaguru Startup HUB. TechMinsk проводит набор в акселерационную программу два раза в год. Следующий набор на весеннюю программу 2020 года будет объявлен уже этой осенью.