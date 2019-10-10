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Xiaomi представила четыре новых холодильника. Цена - от 140 долларов
11.10.2019 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi представила четыре новых холодильника под брендом Mijia. Об этом
Внутренний объем холодильников составляет от 160 до 483 литров. Две базовые модели выполнены в более традиционном дизайне с двумя или тремя распашными дверями. В компании позиционируют их как модели для холостяков или небольших семей.
Два «старших» холодильника сделаны по технологии side-by-side с четырьмя дверями. Эти аппараты, исходя из плана производителя, пригодятся семьям с детьми. К особенностям холодильников относится равномерное охлаждение во всех камерах, низкий уровень шума, а также «умные» режимы вроде управления голосом или приложением на смартфоне.
В Китае модель на 160 литров стоит 140 долларов, на 210 литров — 225 долларов, на 483 литра — 422 доллара. Чуть более простая модификация последнего холодильника оценивается в 280 долларов. О сроках появления и ценах агрегатов за пределами Китая пока не сообщается.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные холодильники:
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Xiaomi представила четыре новых холодильника под брендом Mijia. Об этом сообщается на Gizmochina.
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