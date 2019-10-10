ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi представила четыре новых холодильника. Цена - от 140 долларов

11.10.2019 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi представила четыре новых холодильника под брендом Mijia. Об этом сообщается на Gizmochina.

Xiaomi представила четыре новых холодильника. Цена - от 140 долларов

Внутренний объем холодильников составляет от 160 до 483 литров. Две базовые модели выполнены в более традиционном дизайне с двумя или тремя распашными дверями. В компании позиционируют их как модели для холостяков или небольших семей.

Два «старших» холодильника сделаны по технологии side-by-side с четырьмя дверями. Эти аппараты, исходя из плана производителя, пригодятся семьям с детьми. К особенностям холодильников относится равномерное охлаждение во всех камерах, низкий уровень шума, а также «умные» режимы вроде управления голосом или приложением на смартфоне.

В Китае модель на 160 литров стоит 140 долларов, на 210 литров — 225 долларов, на 483 литра — 422 доллара. Чуть более простая модификация последнего холодильника оценивается в 280 долларов. О сроках появления и ценах агрегатов за пределами Китая пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные холодильники:

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi представила четыре новых холодильника под брендом Mijia. Об этом сообщается на Gizmochina.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Дональд Трамп стал стримером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика