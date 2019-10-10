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Дональд Трамп стал стримером
11.10.2019 09:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Президент США Дональд Трамп решил попробовать новую площадку в рамках кампании-2020 — Twitch. Об этом
Twitch — это стриминговый сервис, где, как правило, показывают прохождение игр. Но Трамп планирует транслировать здесь свою кампанию. На его канале
Отметим, что Трамп не первый кандидат с профилем на Twitch. Верифицированный аккаунт
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Президент США Дональд Трамп решил попробовать новую площадку в рамках кампании-2020 — Twitch. Об этом сообщает engadget.com.
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