Дональд Трамп стал стримером

Источник материала: IT.Tut.by

Президент США Дональд Трамп решил попробовать новую площадку в рамках кампании-2020 — Twitch. Об этом сообщает engadget.com.



Фото: Reuters

Twitch — это стриминговый сервис, где, как правило, показывают прохождение игр. Но Трамп планирует транслировать здесь свою кампанию. На его канале DonaldTrump уже было продемонстрировано выступление в Миннеаполисе, которое одновременно смотрели около 12 тысяч человек.

Отметим, что Трамп не первый кандидат с профилем на Twitch. Верифицированный аккаунт есть и у 77-летнего демократа Берни Сандерса.