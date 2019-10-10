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Мужчина в Токио напал на 21-летнюю поп-звезду. Он вычислил ее по Instagram

11.10.2019 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Токио полиция арестовала 26-летнего парня по имени Хибики Сато (Hibiki Sato). Его обвиняют в покушении на Эну Мастуоку (Ena Mastuoka) — 21-летнюю звезду поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi. Об этом сообщает BBC.

Мужчина в Токио напал на 21-летнюю поп-звезду. Он вычислил ее по Instagram
Фото: pixabay.com

По версии полиции, Сато напал на девушку, когда та входила к себе домой. Молодой человек сбежал с места преступления, не успев причинить особого вреда Эне. Его удалось найти и опознать с помощью записей с камер видеонаблюдения. На допросе Сато признался: вычислить девушку у него получилось, следя за ней в Instagram и других социальных сетях.

Сато увеличивал фото Мастуоки и рассматривал отражения улиц в ее глазах. После этого он искал похожие места в сервисе Google Street View. Так ему удалось выяснить примерное расположение дома девушки. Но на этом арестованный не остановился: чтобы определить, в какой квартире живет исполнительница, Сато обращал внимание на угол падения света и положение занавесок в видео, которые публиковала Эна.

Позже в полиции заявили, что людям стоит ответственнее относиться к свои публикациям в соцсетях — они могут стать причиной раскрытия их персональных данных.

 
 
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В Токио полиция арестовала 26-летнего парня по имени Хибики Сато (Hibiki Sato). Его обвиняют в покушении на Эну Мастуоку (Ena Mastuoka) — 21-летнюю звезду поп-группы Tenshi Tsukinukeni...
 
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